Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (12/1)

A Sexta-feira chega com um toque de sorte e otimismo. A Lua nova no signo de Aquário quer se reinventar, fazer diferente. Experimente o que é novo, vá a lugares desconhecidos, mude seus móveis de lugar, pesquise gêneros musicais que nunca ouviu, leia sobre um assunto que lhe é totalmente desconhecido e pare antes de entrar num impasse. Lua e Júpiter passam por um momento de tensão e o melhor a fazer é não entrar em discussões, disputas e discórdias. Puxe o freio, pense no outro e coopere. Marte em Capricórnio faz uma aliança com Júpiter em Touro e por mais que você se sinta desafiado(a) ou se aborreça com a opinião dos outros, aproveite a sua força de vontade e foque nas suas metas, pois Júpiter vai te encorajar e te ajudar a encarar as novas experiências.

Áries

O céu aponta que boas oportunidades se aproximam. Por mais que você sinta que o mundo está contra você ou que a situação externa não esteja tão favorável, acredito que ainda você terá motivos para comemorar. Se você fez o seu melhor e se comprometeu com o seu trabalho, confia e aproveite as oportunidades que o universo vai te enviar. Quem sabe uma proposta de trabalho lucrativa bata a sua porta?

Touro

Aproveite a sexta-feira para se aventurar por aí. Sinto que você está pronto(a) para enfrentar qualquer desafio e aberto(a) para acolher as novidades que chegam. Qualquer mudança será muito bem-vinda! Lembre-se que o universo é imparcial e o mundo não está contra você. Que tal aprender ou iniciar algo novo?

Gêmeos

Marte e Júpiter estão conspirando a seu favor, geminiano(a). Se você não tiver medo do escuro, vai ser melhor ainda. A sexta-feira pede um mergulho profundo naqueles cantinhos mais desafiadores da sua alma. Chegou a hora de enfrentar aqueles medos e dúvidas que te impedem de expandir. Você tem um potencial enorme, resgate sua autenticidade e siga seu coração.

Câncer

Como andam as suas habilidades sociais, canceriano(a)? A sexta-feira pede que aceite convites, interaja e compartilhe o seu melhor com o mundo. Acredito que as conexões e interações vão lhe surpreender positivamente. Deixe de lado qualquer rivalidade ou discórdia e trate seus amigos com ternura.

Leão

Marte e Júpiter se unem e iluminam seus caminhos nesta sexta-feira, leonino(a). Aproveite que sua criatividade e autoconfiança estarão em alta e se expresse, mostre para o mundo seu poder de liderança. Cultive a harmonia e nada de competir por simples capricho.

Virgem

Hoje pode ser um ótimo dia para buscar conhecimento, explorar novas áreas de estudo ou compartilhar tudo que você sabe. O universo está abrindo caminhos para você, aproveite essa energia expansiva e se entregue as mudanças, Mude o percurso, faça uma nova escolha e não insista na mesma ideia.

Libra

Marte interage com Júpiter de forma positiva e aumenta suas chances de sucesso. Não desista dos seus sonhos, libriano(a). Sinto que o universo vai abençoar suas negociações, especialmente quando se trata de imóveis, financiamento, empréstimo para melhorias na casa. Saturno, o regente desta Lua Nova, adiciona estabilidade e segurança às suas decisões relacionadas a casa e família.

Escorpião

Hoje a sorte pode bater a sua porta, escorpiano(a). Falo da porta dos relacionamentos. Pode ser relacionamentos amorosos, amizades, parcerias, clientes, sociedade ou qualquer tipo de contrato. Aproveite para fortalecer vínculos e explorar novas formas de se relacionar. Algo de bom pode acontecer. Se estiver solteiro(a), pode ser um ótimo dia para conhecer alguém especial.

Sagitário

Preparado(a) para colher os frutos do seu trabalho, sagitariano(a)? Sinto que tudo pode fluir da melhor forma na sua carreira e nas finanças. Continue focado(a), insista nas suas metas, pois sinto que o momento é de crescimento, especialmente nos lucros.

Capricórnio

Marte e Júpiter numa sintonia perfeita te convidam a abraçar novas experiências. Que tal aproveitar a sexta-feira e planejar uma noite especial com alguém? Iniciar um projeto, se matricular numa aula de música ou pintura ou até se jogar em um novo esporte, tudo isso vai te fazer muito bem. Aproveite que você tem um ímã e pode atrair tudo que é bom.

Aquário

Como anda o seu espaço pessoal? Nesse momento o universo reforça o quanto é importante cuidar da sua casa, da sua vida privada, pois é nesse espaço sagrado que você se recompõe, refina suas ideias e recarrega suas baterias, ou seja, o conforto da sua casa é essencial. Fortaleça seus laços familiares e busque conforto emocional. Tudo isso vai ajudar na realização dos seus projetos.

Peixes

A sintonia harmoniosa entre Marte e Júpiter pode trazer uma oportunidade financeira, por meio de um novo projeto ou trabalho. E tudo isso pode acontecer quando você expressa suas ideias e compartilha seu conhecimento com o mundo. Aproveite a energia persistente de Marte em Capricórnio e não deixe para depois.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.