Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (4/9)

A semana começa super positiva. Depois de Vênus retomar seu movimento direto e aos poucos iniciar os resgates dos assuntos financeiros e amorosos que estavam incertos, hoje o dia será abençoado pelo encontro fluído de Mercúrio em Virgem com Júpiter em Touro. E onde nos propusermos a nos adaptar e experimentar, pode apostar que grandes frutos serão colhidos. O pensamento vai longe, as ideias são grandiosas e eu sinto que boas notícias estão a caminho. Você só precisa confiar!

E hoje o Planeta Júpiter, Deus dos Deuses do Olimpo, o sábio, o padrinho do Céu, inicia sua retrogradação. Júpiter governa as regras, os princípios morais e éticos, a justiça, a religiosidade e a espiritualidade, a fé. E durante essa retrogradação, que vai até o dia 30/12, todos esses temas ganham destaque, principalmente os valores pessoais, que tendem também a passar por um processo de revisão, já que ainda é a Lunação de Leão.

Muito cuidado com os excessos de expectativas, você pode acabar se frustrando. O melhor a fazer é refletir sobre nossos próprios excessos e refazer alguns julgamentos. Estaremos também sob fortes provocações e possibilidade de frustrações com as outras pessoas — não leve tudo para o pessoal! Confrontos de ideias não levarão a lugar nenhum. Se for viajar por este período, esteja preparada para imprevistos, evite excessos e tente relaxar o máximo que puder em momentos de tensão.

Áries

Júpiter, que entra em movimento retrógrado hoje e ficará assim até o final do ano, convida você a olhar para dentro, a expansão é interna. E é nesse lugarzinho profundo que você encontra sua verdade e segurança. Mercúrio faz uma ótima sintonia com Júpiter (os dois estão retrógrados!), o que é a oportunidade perfeita de você ajustar a sua rotina e sua rota. Talvez seja hora de ajustar o orçamento ou fazer uma pausa para refletir sobre o que realmente importa.

Touro

Júpiter vai te desafiar a avaliar o que tem sido demais na sua vida. É uma ótima oportunidade, pois você pode descobrir novos aspectos de si mesmo. Como este é o planeta da expansão, podemos pensar que ele colocará um espelho na sua frente, para que avalie se não está cometendo nenhum tipo de excesso. Equilibre seus gastos, prazeres e comidas. Mercúrio e Júpiter estão retrógrados, mas as chances de você se dar bem em um romance, projeto ou atividade com o qual você está muito envolvido (a) são grandes, mas nem tudo sairá como você esperava.

Gêmeos

O fato de Júpiter entrar em retrogradação sinaliza um desafio interno. As coisas começarão a fazer mais sentido. Vai ser como encaixar as peças de um quebra-cabeça. Busque as crenças que estão bloqueando a sua visão de futuro. Mercúrio, seu planeta regente, estará em sintonia perfeita com Júpiter. Esta é mais uma chance de pensar sobre suas motivações pessoais e explorar questões espirituais. Não se surpreenda se informações que você não tinha surgirem, beneficiando você de alguma forma.

Câncer

É provável que até o fim do ano, seu círculo de amigos e grupos que você faz parte passe por uma reavaliação. Quem sabe não é o momento de reencontrar velhos amigos ou fazer novas amizades. Ah, e prepare-se para alguns convites inesperados que podem trazer conexões maravilhosas! No mesmo dia, Mercúrio se alinha muito bem com Júpiter, e o fato de os dois planetas estarem andando de marcha-a-ré sugere que palavras, interesses e informações ganharam novo sentido.

Leão

Eu imagino que você precisará rever e questionar suas metas mais ambiciosas. O bom é que hoje, Mercúrio e Júpiter sugerem que você pode bater na sala do chefe e conversar sobre um plano de carreira ou aumento. Se mostre interessado e bem-informado sobre o seu crescimento na empresa.

Virgem

Questione suas escolhas, se prepare, busque conhecimento, pois é assim que você vai ganhando segurança. Hoje, o clima é de introspecção, graças ao encontro de Mercúrio e Júpiter. Faça um mergulho em si mesmo. Escreva, fale, sem medo de se mostrar vulnerável.

Libra

O fato de Júpiter entrar em retrogradação essa semana vai te ajudar a entender que você precisa fazer algumas transformações em si mesmo, se quiser parar de sofrer ou reclamar sempre das mesmas coisas. Faça uma lista de tudo que lhe incomoda. O momento pede um balanço geral. Um aspecto especial entre Mercúrio e Júpiter vai mexer com suas estruturas internas. Tem algo a ser resolvido internamente agora, não deixe para depois.

Escorpião

Com Júpiter retrógrado, é provável que você não tenha como fugir de um check-up emocional. Hoje o dia pode ser mega especial, Mercúrio e Júpiter se alinham muito bem, obrigada. Você será ouvido e valorizado. Tem algum projeto social ou grupo de amigos que você sempre quis se aproximar? Faça isso hoje!

Sagitário

Júpiter, o planeta da expansão e seu regente, entra em retrogradação hoje. Até o final do ano é importante que você se empenhe em melhorar seu cotidiano, alimentação e saúde. Mercúrio e Júpiter fazem um encontro lindo, abrindo portas e muitas oportunidades podem surgir. Então, se tem alguma reunião importante ou um projeto de carreira em mente, essa é a hora de brilhar.

Capricórnio

Júpiter inicia sua retrogradação, tudo indica que ele vai mexer com as suas expectativas. Até o fim de 2023 nem tudo vai sair do jeitinho que estava esperando. Aceite a vida como se apresenta, acreditando que está no lugar certo e na hora certa. Mercúrio e Júpiter estão em ótima sintonia hoje, o que torna o dia ideal para lançar uma ideia. Se você vai dar um curso, aproveite para se preparar.

Aquário

Júpiter entra em retrogradação e ele quer bater um papo sério sobre a sua 'casa', vida íntima. Talvez seja hora de repensar o que faz você se sentir "em casa": até o fim do ano prepare-se para questionar suas raízes e talvez fazer algumas mudanças no seu porto seguro. Mercúrio e Júpiter estarão tão em sintonia, este é o dia perfeito para sentar-se com um bloco de anotações e fazer uma lista dos sentimentos ou situações que têm te preocupado ultimamente.

Peixes

Com Júpiter entrando em retrogradação hoje, até o final deste ano você irá pensar muito sobre como pode melhorar a sua comunicação e troca com o meio que frequenta. Se estiver passando por alguma dificuldade no entendimento com as pessoas, é hora de se perguntar: o que pode fazer para evitar ruídos?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.