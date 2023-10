Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (28/10)

Sorria, você está sendo eclipsado!

Um eclipse ocorre sempre que o Sol, a Lua e a Terra se alinham de maneira que o Sol ou a Lua fiquem temporariamente obstruídos. A energia do eclipse pode ser intensa e às vezes até dolorosa. Chama a nossa atenção, nos faz olhar para cima e fazer as correções necessárias em nossas vidas. Um eclipse pode ser uma bênção ou uma ruptura. Eclipses são portais, aceleram os processos, mas para isso você precisa reconhecer suas necessidades. Algumas perguntas a se fazer hoje: Onde estou decidindo não me sabotar mais.? De que parte negligenciada de mim mesmo estou pronto para cuidar? Que comportamento, meus e de outras pessoas, não são mais aceitáveis para mim? O que devo me dar porque realmente preciso?

A energia do eclipse amplifica as situações e pode ser utilizada como um impulso para te ajudar a tomar uma atitude ousada. Esse eclipse lunar vai acontecer no signo de Touro. O passado é obscurecido pelo presente e os apegos vão vir à tona. Pessoas e situações na sua vida serão eclipsadas. É o momento de não ser mais controlado pelas histórias do passado. Olhe para sua vida, o que falta? Que situação está sendo insustentável? Pois tudo que você precisa agora é nutrir sua Alma e se livrar dos valores avessos à fluidez da vida.

E hoje (ou nos próximos 30 dias) vamos escrever o último capítulo de uma história iniciada no dia 19 de novembro de 2021, quando ocorreu o primeiro eclipse nesse eixo Touro-Escorpião. Cada eclipse nos contou um pouco dessa história de demolição e reconstrução. Rememore aí o que vem sendo reconstruído na sua vida desde então. Junte os capítulos dessa história que está chegando ao fim. Lembre-se que você sentiu essa energia dias antes ou depois do eclipse, não necessariamente no dia, pegue um caderno e anote tudo que estava acontecendo na sua vida.

19/11/21 - Eclipse lunar em Touro

30/04/22 - Eclipse Solar em Touro

15/05/22 - Eclipse lunar em Escorpião

25/10/22 - Eclipse solar em Escorpião

08/11/22 - Eclipse lunar em Touro

05/05/23 - Eclipse lunar em Escorpião

28/10/23 - Eclipse lunar em Touro

E se tudo der certo, quando Sol e Lua voltarem a brilhar, estaremos renovados e mais fortes. Assim, seja!

(E se você souber o seu ascendente, leia também o horóscopo do seu ascendente)

Áries

Hoje é dia de Lua Cheia juntamente com um eclipse. E o foco vai para as suas finanças. Repense seus investimentos, mude a forma como você lida com o dinheiro, evite compras impulsivas e empréstimos arriscados. Júpiter vai te convidar para apostar alto. E Marte vai te lembrar que a cautela nunca é demais. Você não pode conduzir a sua vida financeira dessa forma. Faça algumas mudanças. Se estava pensando em mudar de emprego ou começar um novo projeto paralelo, este talvez seja o momento em que o universo te dá um empurrão para viver essa nova fase.

Touro

Esse eclipse não é para os fracos de coração, taurino(a). Vejo mudanças radicais que vão muito além do nível superficial. Chegou a hora de acordar! Se prepare para as reviravoltas. Seja uma reviravolta na carreira, uma reavaliação de relacionamentos ou uma profunda transformação espiritual, algo me diz que você não escapa de uma mudança importante. Marte mostra que será preciso ter cuidado com o excesso de otimismo. Tudo indica que os próximos 6 meses irão testar uma relação.

Gêmeos

Eu sei que você vem ralando muito na vida real. Esse ritmo que você tem levado nos últimos 2 anos é insustentável. Chega de estresse sobrecarga. Faça uma mudança com foco no seu bem-estar. A Lua Cheia desta vez chega com eclipse lunar, em Touro, trazendo à tona transformações internas importantes. Aqui é bom refletir sobre o que você realmente quer para sua vida porque o universo está ouvindo tudo! É muito importante que você esteja cuidando de você: tanto a saúde física, quanto mental. Não deixe esse mês passar sem fazer seus exames de rotina. Cuide da sua alimentação nos próximos 6 meses.

Câncer

A Lua Cheia do dia 28 chega com um eclipse lunar, reforçando que você está em um momento de rever seus planos, e pensar no que não faz mais sentido no seu futuro. Os próximos 6 meses podem trazer mudança de planos. Será que tudo o que você disse que queria, é mesmo tão importante neste momento da sua vida? Você vai perceber que algumas amizades são muito valiosas, enquanto outras podem não fazer mais sentido para você. A oposição entre Marte e Júpiter sugere um certo conflito entre suas expectativas e a realidade. Não se iluda com as promessas.

Leão

O eclipse lunar pode vir com surpresas, principalmente no trabalho. Pode ser que você tenha que lidar com uma mudança de função ou até mesmo de emprego. Se você está insatisfeito(a) com seu trabalho, chegou a hora de mudar a situação ou até mesmo fazer uma transição de carreira. Pode ser fácil se perder nas demandas profissionais e, de quebra, ter que levar desaforo para casa. Muita calma, leonino! Não se precipite.Observe o que você quer de verdade.

Virgem

A Lua Cheia, intensificada pelo eclipse, dá um sinal verde para você expandir seus horizontes. Que tal mergulhar no aprendizado de um novo idioma ou começar a planejar aquela viagem que você sempre quis fazer? Mude de país, faça um curso fora ou voltar para seu país de origem. Tranque a faculdade, faça um mestrado. A palavra-chave é expansão. O cabo de guerra entre Marte e Júpiter no céu pede que você não se precipite nos próximos 6 meses. Não sonhe com algo que ainda pode estar muito fora do seu alcance.

Libra

Com a Lua Cheia e o eclipse você vai ser convidado(a) a fazer um mergulho em temas mais profundos e até um pouco delicados. Estou falando de transformações. Existe um assunto na sua vida que precisa ser encerrado de uma vez por todas. Nos próximos 6 meses você será “convidado(a)” a encarar uma situação que tem haver com o dinheiro dos outros, não é o dinheiro que você ganha pelo seu trabalho. Estou falando do dinheiro do seu parceiro(a), uma herança, pensão ou pode ser o fim de uma fonte de renda da pessoa que você se relaciona ou o fim de uma ajuda financeira que você recebe de algum familiar. Você vai precisar buscar outros meios. Você está pensando em investir em algo arriscado? Melhor não. A palavra para o próximo semestre é "prudência".

Escorpião

O céu está preparando uma grande virada na sua vida. A Lua Cheia chega com um eclipse lunar que vai ser como um seriado, que se desenrola durante os próximos seis meses. Nessa narrativa, as parcerias estão em foco. As relações vão pedir um pouco de atenção. Falo de relações amorosas, casamento ou relações de trabalho. Se pergunte: "O que eu preciso mudar nas minhas relações e na forma como me conecto com as pessoas?" Não aja por impulso nas relações. Sendo assim, pense bem antes de se jogar de cabeça em algo que ainda está se formando. As histórias precisam de tempo para amadurecer. Se a sua relação está desgastada, vejo divórcios, fim de noivados, fim de parcerias ou sociedade, nos próximos 6 meses.

Sagitário

O eclipse lunar vai mexer com sua saúde e rotina (se é que já não está mexendo!). Cuidado com os exageros. Uma hora a conta chega. Por isso, durante os próximos 6 meses pense na sua rotina, bem-estar e qualidade de vida. É importante também olhar para o seu emprego. Será que vale realmente a pena se dedicar desse jeito? Ou que ajustes precisam ser feitos para que não fique tão pesado? Pode ser que você passe por uma ruptura profissional ou perca um colaborador. Com Marte e Júpiter em conflito, tudo indica que você está superestimando suas capacidades.

Capricórnio

Chegou a hora, capricorniano(a). Algo que você lançou, criou ou se dedicou desde a última lua nova (14/10), pode trazer resultados expressivos para sua imagem ou seus planos futuros. E com a Lua cheia acompanhada de um eclipse lunar, tudo indica que um projeto que nasceu de você pode ganhar o mundo, mas é importante que você não deixe a autoconfiança se transformar em arrogância. Então, calma. Expectativas muito altas podem te deixar frustrado(a). O cenário pode não se desenrolar como imaginava, mas isso não quer dizer que você não tem capacidade de ultrapassar os obstáculos com sabedoria. E isso vale para os próximos 6 meses. Também pode ser o fim de um namoro ou de um relacionamento menos formal.

Aquário

A lua cheia com eclipse lunar traz uma atmosfera densa no ambiente familiar. Talvez uma conversa franca com algum parente ou uma decisão importante em relação aos assuntos de casa e família. Se precisar finalizar algo que envolva o seu lar, precisará pisar em ovos, equilibrando as exigências do trabalho com as exigências da sua casa ou da sua vida íntima, agora é a hora! Não faça escolhas radicais, pois você vai precisar exercer seu papel no trabalho e exercer seu papel dentro de casa. Isso pode fazer você se uma espécie de cabo de guerra astral, ou seja, você vai ficar entre o palco e a coxia. Pode ser que você mude de casa ou faça mudanças na sua casa, não faça escolhas radicais.

Peixes

Uma lua cheia com eclipse pode te deixar um pouco mais confuso(a). Cuidado com as mensagens que você envia e olhe para sua comunicação nos próximos 6 meses. Às vezes também, o problema não foi o que você falou, mas o que a pessoa entendeu. Não importa o motivo, tudo é aprendizado e algo me diz que você terá a oportunidade de se conectar melhor com as pessoas. Mas não esqueça que Marte e Júpiter estão em cabo de guerra neste eclipse. Você pode se pegar enviando e-mails impulsivos no trabalho ou talvez postando algo nas redes sociais que não vai te elevar. Não morra pela boca, pisciano!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.