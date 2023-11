Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (18/11)

A sexta-feira chega com sol, calor, neblina, umidade, águas profundas, águas frias aquecidas pelo calor de Marte. É água, fogo, razão, intuição e uma força benéfica provocada pela interação de planetas distintos. Quando Marte, Sol e Netuno entram em cena você pode acabar mergulhando em alguns abismos e tendo que enfrentar alguns sentimentos que vão te ajudar a organizar a sua saúde mental. E até sábado, aproveite para liberar a pressão emocional. Temos um céu que não permite discórdia, aproveite para descobrir o nó da questão. Uma ação é bem vinda, talvez ela provoque ondulação nas águas a sua volta. E quando Marte aquecer as águas frias de Netuno, as tormentas serão apaziguadas.

Áries

Recarregue as baterias, ariano(a). Deixe o celular um pouco de lado e busque o que lhe inspira. Alguns insights podem surgir. Não deixe de prestar atenção aos seus sonhos. Confie na sua intuição. O dia está perfeito para dissolver medos e angústias.

Touro

A conexão entre Sol, Marte e Netuno pode motivar você a agir com coragem, apesar dos receios, e a encontrar inspiração para novos começos, especialmente se tiver a companhia de pessoas que você partilha interesses e atividades em comum.

Gêmeos

Coloque em prática aquele plano de carreira que você vem deixando de lado. Suas iniciativas podem chamar a atenção de pessoas importantes, e você pode se encontrar em reuniões que irão impulsionar o seu futuro profissional. Não tenha medo de mostrar seu valor e ir além do esperado. Persista.

Câncer

Se dedique a qualquer forma de expressão artística que faça seu olho brilhar. Pode ser a escrita, a pintura ou até mesmo a dança. E não se surpreenda se um convite imperdível ou uma oportunidade mágica surgir – Netuno mostra que o universo está conspirando a favor do seu crescimento pessoal e espiritual.

Leão

O alinhamento do Sol e Marte traz uma energia especial para a sua casa, que pode ser traduzida em um evento familiar ou uma reunião com amigos que trazem o melhor de você. Netuno traz um toque de inspiração e magia que será ótima para sua vida financeira.

Virgem

O encontro do Sol e Marte ilumina suas interações, tornando-as mais dinâmicas e apaixonadas. Que tal usar esse impulso para iniciar discussões construtivas com seu par ou sócios de negócios? É um momento propício para fortalecer conexões, marcar aquele encontro que estava adiando ou iniciar projetos a dois que pareciam apenas um sonho distante.

Libra

Nos dias 17 e 18, você encontrará energia extra para se dedicar àqueles detalhes que geralmente passariam despercebidos. Esteja aberto(a) a revisões de planos financeiros ou de saúde. Não é o momento de ações rápidas, mas sim de reflexão e planejamento meticuloso.

Escorpião

Inicie um projeto pessoal que mexe com seu coração. Seja um hobby que você queira transformar em algo mais, um talento artístico que deseja expressar. Também pode ser um romance. Sol e Marte estão de mãos dadas para te apoiar no que você realmente deseja conquistar.

Sagitário

Sol e Marte se juntam, trazendo à tona o desejo de cuidar do seu espaço íntimo, de organizar e energizar sua casa e fazer uma limpeza geral nesse final de semana. Tudo indica que os dias 17 e 18 são dias excelentes para práticas espirituais. E tudo isso no conforto do seu lar.

Capricórnio

Com Sol e Marte de mão dadas, você terá a chance de levantar qualquer poeira e dar a volta por cima, articulando contatos e fazendo conexões importantes. Netuno em harmonia com essa dupla, deixa sua intuição mais afiada do que nunca. Use-a para discernir onde colocar sua energia.

Aquário

Sol e Marte estão unindo forças para garantir que qualquer coisa que você apresente, lance ou inicie seja recebida com energia e paixão. Netuno chega com a intuição e você terá um sexto sentido afiado para oportunidades financeiras. Talvez você encontre maneiras criativas de orçar e economizar.

Peixes

Qualquer ação sua tem o potencial de chamar a atenção e ganhar aplausos. Com Netuno soprando inspiração no seu ouvido, sua intuição está ainda mais afiada. Escute os sussurros da sua sabedoria interna, porque ela pode guiar você a descobertas lucrativas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.