Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (7/12)

O dia começa bem. A Lua mingua no signo de Libra e te ajuda a observar o que tem pesado. Você já tem consciência do que precisa ser resolvido, pois já está bem cansado(a) das situações que se repetem. Chegou a hora de fazer escolhas. Escolher o que precisa sair da sua vida e o que deve permanecer. Escolha o que acolhe, o que move, o que te eleva. Você começa o dia pronto(a) para tomar uma decisão ou iniciativa. A Lua e Marte fazem um acordo e você sai desse impasse. Pense em você e solte o que te tira do eixo, o que está pensando, pois só assim você ganha um fôlego extra e consegue ir mais longe.

E o dia termina melhor ainda. A Lua e o Sol se encontram, potencializando os encontros, os entendimentos, abençoando os casais e dilatando a sua percepção sobre o que, de fato, te faz bem, do que você precisa realmente para ser feliz.

Áries

Você está passando por um momento de reajustes. E agora você já percebeu que forçar as situações só o distancia do equilíbrio. Chega de se espremer para caber, não negue a si mesmo(a). Há uma decisão a ser tomada e hoje você será capaz de tomá-la de modo mais racional do que imagina.

Touro

Até que ponto você se expressa com firmeza? Pode ser que você esconda sua insegurança e vulnerabilidade resistindo às mudanças, mas chegou a hora de mostrar-se tal como é. Vênus, seu planeta regente, está no signo de escorpião, trabalhando a sua firmeza interior. Você já tem consciência de si mesmo(a), mas precisa eliminar esses medos de se deparar com as mesmas experiências.

Gêmeos

Você está percebendo, talvez pressionado pelas circunstâncias, que suas atitudes conciliadoras estão podando suas expressões mais autênticas. É melhor brigar com os outros e ficar em paz consigo mesmo do que concordar com os outros e acumular raivas. Você já tem consciência dos “nãos” que precisa falar. Seja firme, geminiano(a)! Não se submeta aos desejos e opiniões dos outros.

Câncer

Para avançar você precisa realizar uma série de transformações materiais. Essas transformações são desejadas e necessárias. Volte-se para si mesmo(a) e permita que as mudanças aconteçam na sua vida. Tente viver novas situações, mude algo na sua rotina e faça um alongamento. Isso vai te fazer muito bem.

Leão

Você se permite viver os prazeres da vida, leonino(a)? Você precisa tomar consciência de que merece viver uma vida mais plena, com maior significado. Lembre-se que o verdadeiro prazer de viver você não encontra procurando diversão ou distração, mas sendo autêntico(a) e verdadeiro(a) consigo mesmo(a).

Virgem

Você está aberto(a) às novidades, mas as novidades não acontecem e as mesmas situações desagradáveis do passado vão se repetindo na sua vida. Você precisa soltar o controle e encarar as novas oportunidades. O mundo não está contra você, você só precisa assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e se abrir para um novo.

Libra

Este é um momento de crescimento e autoafirmação, mas para isso você precisa se conectar mais com o seu corpo, liberar suas tensões e expressar seus sentimentos, pois só assim você consegue resgatar sua energia vital, que provavelmente está estancada.

Escorpião

Você está se questionando sobre sua relação com o dinheiro ou seu potencial para ganhar dinheiro. Tem alguma coisa mal resolvida em relação a dinheiro na sua vida e algumas crenças e atitudes lhe impedem de crescer. Aproveite a visita de Vênus no seu signo e valorize suas capacidades de elaborar ideias e projetos.

Sagitário

Pode ser que você esteja preso(a) a uma visão limitada da vida, ou seja, preso(a) aos seus medos, crenças ou a uma situação que não é saudável. Não ignore a sua verdade e certifique-se de que não está traindo os seus valores. Chegou a hora de questionar suas crenças, ponto de vista e objetivos.

Capricórnio

Você precisa olhar para dentro de si e começar a tratar-se com ternura. Não se exija tanto e permita-se amar e ser amado. Coloque mais amor em sua vida e esteja mais atento(a) à qualidade desse amor e não aos objetivos. deixe seu coração te guiar.

Aquário

Você cuida de si mesmo(a), aquariano(a)? Ou você está cuidando dos outros em detrimento das suas próprias necessidades? Tudo que você precisa no momento é de nutrição emocional Eu sei que você deseja fazer algo pelo mundo, mas antes precisa cuidar de você e dos seus sentimentos.

Peixes

Não adianta controlar e tentar fugir das mudanças. Esse caos que está à sua volta só acontece porque você se recusa a ver a verdade. Algo precisa mudar, você precisa abandonar tudo é velho e desgastado. Pode ser desconfortável, mas você vai ter a força necessária para seguir em frente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.