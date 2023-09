Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (28/9)

A Lua segue no signo de Peixes e talvez você não esteja encarando a verdade ou talvez não queira encarar as consequências negativas dos seus atos. Não deixe que ninguém tente te iludir ou trapacear.

Ao longo do dia, antes de entrar em Áries, a Lua faz algumas negociações. Começa com uma oposição a Mercúrio e te convida a esvaziar a mente, pois uma mente cheia, muitas vezes sobrecarregada pelas preocupações do dia a dia e ansiosa por um futuro incerto, pode ser um terreno fértil para a baixa resolutividade. Depois a Lua interage com Urano, trazendo estímulo e criatividade.

No período da tarde, pode ser que um mar de emoções tente invadir sua rotina, mas o segredo é fazer uma coisa de cada vez. Organize-se, pois a tendência é que você fique mais disperso (a). E finalmente a Lua encontra Plutão e vem limpar o que ainda possa ser motivo de sofrimento e dor.

Desapegue, solte, deixe para lá. Não fique remoendo o passado. Caso tenha acontecido algo desagradável na terça-feira, não gaste sua energia com isso. Abra espaço para diálogo e busque compreender esse outro, numa véspera de lua cheia em Áries tudo que você precisa é se harmonizar por dentro, pois amanhã as pessoas ficam mais impacientes, intolerantes, então quanto menos carga melhor.

Áries

Aproveite sua mente rápida e habilidade para perceber os problemas. Você já sabe o que deve evitar. E os resultados vêm quando você usa seu conhecimento intelectual e vai direto ao ponto. Não há nada de errado em ser direto (a). Mas muito cuidado para não reprimir suas verdadeiras necessidades emocionais.

Touro

Pode ser que você esteja se sentindo magoado (a), rejeitado (a). Caso seu coração esteja partido ou você esteja com medo de perder alguém, saiba que esses sentimentos se baseiam num medo irracional. Faça uma pausa e cheque seus medos, pois hoje você pode chegar ao cerne da questão.

Gêmeos

Haverá uma mudança inesperada, mas não tenha medo, essa ruptura vai te livrar de algumas restrições e abrir novos caminhos. Algo precisa mudar na sua vida e uma mudança externa vai instigar esse movimento. Pode ser desconfortável no começo, mas você se adapta e segue em frente.

Câncer

Abandone sua mente cheia de opiniões e mova-se para dentro. Levante o véu da ilusão, olhe além do óbvio. Quando você fica o tempo todo olhando para fora, fica preso (a) nos julgamentos e, como consequência, a dúvida toma de conta. Talvez você esteja tendo dificuldade de comunicar seus sentimentos para alguém. Existem muitos segredos em seu coração.

Leão

Cadê o seu Sol, leonino (a)? Se você não se sente majestoso (a), chegou a hora de questionar até que ponto você está sendo autêntico com você mesmo (a) e desenvolver sua individualidade. E você pode fazer isso comunicando seus sentimentos e expressando seus sonhos.

Virgem

O Universo te deu carta-branca e agora você pode exercer seu poder pessoal e dizer e fazer tudo aquilo que não tinha coragem antes. Não deixe sua cabeça dominar seu coração, não desconecte dos seus sentimentos. Não deixe ninguém exercer poder sobre você.

Libra

O dia pede que você olhe de forma lógica e objetiva para a vida. Há uma decisão a ser tomada e a escolha deve ser feita pela razão. Mas não se preocupe que as coisas vão começar a melhorar para você, mas para isso você precisa ser honesto (a) com você e assumir as responsabilidades pelas suas escolhas.

Escorpião

Chegou a hora de recuar e ir de volta ao seu encontro. Aceite suas limitações, pois por mais que você se sinta em desvantagem, você venceu seus medos. Você não precisa provar que todo mundo está errado. Se coloque em primeiro lugar e cuidado com as vitórias sem sentido.

Sagitário

Você vai iniciar uma nova aventura e pode ser que você esteja encantado (a) com essa nova possibilidade. Chegou a hora de agir, não basta apenas pensar, coloque suas ideias em movimento. Aproveite esse sentimento de entusiasmo e aja.

Capricórnio

É hora de ser prático e perseguir seus objetivos ou se envolver num novo projeto. Não é simplesmente olhar para o que você já conquistou, mas olhar para o futuro e ver o que ainda pode conquistar. Há uma oportunidade lá fora e o céu te convida para “pôr a mão na massa”.

Aquário

Encare os desafios com lógica e firmeza. Confie em si mesmo, não duvide de suas motivações ou intenções, fique preparado (a) para entrar em ação. Tente desanuviar o ambiente, dispersar a dúvida e a confusão e o caminho ficará claro para você.

Peixes

O seu passado está impedindo os avanços. Pode ser que você esteja se sentindo empacado (a), paralisado (a) por seus medos e inseguranças, mas tudo isso foi criado pelo fracasso, dores e traições do passado. Desapegue desses medos e dessas decepções, faça-os desaparecer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.