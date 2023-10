Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (26/10)

A Lua chega corajosa e impaciente no signo de Áries. E enquanto a Lua estiver no signo guerreiro, você tem algumas lutas a enfrentar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aproveite a energia da Lua crescente. Se prepare para o próximo eclipse (28\10).

Aproveite sua energia e vigor para lidar com tudo que é transitório. O planeta regente de Áries, Marte, está mais estratégico do que nunca. Ele decidiu mergulhar profundo e procurar alguns tesouros, ou seja, o seu poder. Há sempre um início. Se atreva!

Áries

Você está mais enérgico do que nunca. Cuide da sua energia e concentre-se no que realmente importa. Antes de fazer grandes mudanças, dê um passo atrás e avalie suas reais motivações. É fácil ser levado(a) pelo impulso, por isso, aceite o conselho e equilibre coragem com cautela.

Touro

Não resista à mudança, taurino(a). Mas também não se apresse a tomar decisões, especialmente nos relacionamentos. Encare os riscos que esse relacionamento pode trazer. O diálogo aberto será seu melhor aliado.

Gêmeos

Modere nos excessos e concentre-se nas oportunidades de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Você está sendo preparado para uma nova fase; só depende de você aproveitá-la da melhor forma.

Câncer

O eclipse está se aproximando e como você é sensível, já deve estar sentindo que alguns amigos não valem a pena. Você vai perceber que algumas amizades são muito valiosas, enquanto outras podem estar desgastadas. Cuide do que e de quem lhe faz bem.

Leão

Em meio a tantas mudanças e focos distintos, tente se equilibrar. Não é porque você está brilhando no trabalho que pode esquecer da vida pessoal. E não é porque as emoções estão à flor da pele que você deve abandonar suas responsabilidades profissionais.

Virgem

Antes de mergulhar de cabeça em algo, lembre-se: estou fazendo isso porque realmente quero ou o que eu quero é provar alguma coisa para alguém? Diversifique sua rota, mas não perca seu norte! Pare de tentar ser tudo para todo mundo.

Libra

Este não é o momento para otimismo exagerado ou para ignorar os riscos, especialmente em questões financeiras. Está pensando em investir em algo arriscado? Melhor não. Se o assunto é dinheiro, a palavra para o próximo semestre é "prudência".

Escorpião

Se a sua dúvida é se jogar de cabeça ou esperar mais um pouco, a dica é: observe. Em questões de relacionamento, melhor não acelerar demais. Dê tempo ao tempo e veja como uma história vai se desenrolar. Afinal, você, mais do que ninguém, sabe que a paciência é a chave para desvendar os mistérios da vida.

Sagitário

Cuidado com os excessos de trabalho, sagitariano(a), existe um espectro de possibilidades para você aplicar na sua rotina. A questão é saber balancear. Afinal, você quer ser uma versão melhorada de si, e não uma versão exausta, esgotada e estressada.

Capricórnio

Entre a arrogância e a humildade, existe um equilíbrio que só você pode encontrar. Esse equilíbrio vem com a maturidade de entender que você não sabe tudo. Para isso, existem as pessoas à sua volta, que têm tanto a te ensinar quanto a aprender com você.

Aquário

Em um mundo perfeito, a gente conseguiria equilibrar trabalho e vida pessoal como quem equilibra dois pratos na mão. Mas isso é pura ilusão. Então, respire fundo e lembre-se que você é humano. Permita-se errar.

Peixes

Cuidado com os impulsos. Seja objetivo, não fale demais, faça uma pausa, respire fundo e pense: “Isso vai ajudar ou atrapalhar?” Está tudo bem! Nesses momentos, talvez o melhor seja esfriar a cabeça e voltar ao assunto depois.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.