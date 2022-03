Grazi Mourão comenta abordagem policial que a flagrou com Thomaz Costa: 'ficamos desesperados'

A influenciadora Grazi Mourão disse que policiais gritaram e apontaram uma arma para ela durante abordagem que a flagrou transando com o ator Thomaz Costa dentro de um carro, no Rio de Janeiro. Detalhes do caso foram revelados em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

“Eu e o Thomaz temos OnlyFans e marcamos de gravar conteúdo aqui no Rio de Janeiro. Ele veio para cá, nos encontramos em um bar e ficamos lá bebendo. Nós já estávamos um pouco bêbados e combinamos de ir pro carro. A polícia chegou e começou a bater na porta, e ficamos desesperados procurando nossas roupas. Eles [os policiais] começaram a gritar pra gente sair do carro, apontando arma para nós”, disse Grazi à coluna.

A influenciadora disse ter ficado desesperada, saído do carro as pressas, além de ter chorado muito com a situação.

“Falei para eles que nós não estávamos fazendo nada. O Thomaz chamou o segurança dele, e foi o segurança quem acalmou os policiais para deixar a gente ir embora. No final, nós não precisamos ir até a delegacia, porque o segurança do Thomaz também era policial e acalmou tudo”, completou.

Vídeo postado

Algumas horas após terem sido liberados pela polícia, Thomaz postou vídeo do ato sexual em sua conta no OnlyFans, plataforma de conteúdos adultos.

“Rapaziada, postei o vídeo lá no Only[Fans] do que eu tava fazendo no carro na hora que a polícia bateu lá. Vídeo completo com a Grazi lá”.