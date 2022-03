Carla Vilhena pede demissão e deixa CNN

A jornalista Carla Vilhena pediu demissão do cargo que ocupava do canal de notícias CNN Brasil. A informação foi divulgada pela apresentadora em postagem no Twitter, nesta segunda-feira (14).

"Acabo de pedir demissão da CNN. E não estou indo para Rede TV!. Nem agora, nem nunca", escreveu Carla Vilhena na rede social.

Na CNN Brasil, Carla Vilhena atuava no programa "Visão CNN". Ela chegou a apresentar grandes coberturas, como a posse do presidente americano Joe Biden.

A postagem sobre demissão rendeu 6,4 mil curtida e mais de 247 retweets. Carla Vilhena não revelou o motivo de ter saído da emissora dom transmissão na TV fechada.

A jornalista é conhecida nacionalmente por passagem na TV Globo nos jornalísticos "Jornal Nacional", "Jornal Hoje" e "Fantástico".