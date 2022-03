Fala de Emma Watson em premiação é vista como crítica a J.K. Rowling

Durante os prêmios BAFTA neste domingo (13), fãs apontaram um tom de crítica a J.K Rowling no discurso inicial de Emma Watson. A atriz foi convidada para anunciar um prêmio, chamada ao palco por Rebel Wilson, que a apresentou como feminista e bruxa — referência ao seu papel em Harry Potter —.

No palco, Emma respondeu: "estou aqui por todas as bruxas". Essa parte do discurso na premiação britânica de cinema foi suficiente para que nas redes sociais se especulasse que foi uma crítica para a autora da saga Harry Potter.

Veja o momento:

Emma Watson, ao apresentar uma categoria do BAFTA ontem à noite (14), disse, “Estou aqui por TODAS as bruxas.” A fala tem repercutido como uma possível indireta aos comentários recentes de J.K. Rowling. pic.twitter.com/Pae8FKZ1vw — Potterish (@potterish) March 14, 2022

J.K Rowling já criticou mulheres trans em diversas ocasiões, dizendo não as reconhecer, fato que é amplamente condenado pelos fãs de Harry Potter.

Rebel Wilson não foi tão "discreta" quanto Emma e literalmente citou o nome de J.K. em tom de brincadeira. Ela comentou sobre sua perda de peso e disparou: "Eu fiz uma grande transformação. Espero que a J.K Rowling aprove".