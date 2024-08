Globo renova contrato com a ex-BBB Fernanda Bande

A ex-BBB Fernanda Bande teve o contrato renovado pela Globo, conforme anúncio feito nesta quarta-feira (7). A ex-participante, que ficou conhecida como "Loba" pelos fãs, comemorou a novidade.

"Vem com a gente pra não perder nenhuma oportunidade pra sua marca!", convidou, em publicação no Instagram. Com a renovação, ela será agenciada comercialmente de forma exclusive pela ViU Hub para projetos publicitários.

Após sair do reality da Globo, a confeiteira conquistou 2,5 milhões de seguidores no Instagram e fechou projetos publicitários com 10 marcas.

Veja também Zoeira 'Infinitivamente mais pobre, mas feliz', diz Cecilia Flesch sobre saída da Globo News Zoeira Cineasta David Lynch revela diagnóstico de enfisema pulmonar, mas garante que não vai se aposentar

Além disso, também apresentou o programa “Na Cama com Pitanda”, no Multishow, ao lado da também ex-confinada Giovanna Pitel. As ex-BBB Giovanna Pitel e Beatriz Reis também tiveram o contrato renovado.