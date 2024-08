'Infinitivamente mais pobre, mas feliz', diz Cecilia Flesch sobre saída da Globo News

A jornalista e ex-apresentadora da GloboNews, Cecilia Flesch, fez um desabafo sobre sua demissão da emissora, ocorrida em junho do ano passado. Em entrevista ao portal Uol, a comunicadora admitiu que, apesar de viver à época um bom período da carreira, já estava insatisfeita e com dúvidas sobre os rumos no canal de televisão.

Ela relatou a incerteza sobre quando conseguiria fazer as mudanças profissionais que desejava. "Estava lidando com muita espontaneidade com os assuntos e talvez não fosse o objetivo do canal. E eu não ia mudar meu jeito de ser. Já tinha ouvido pedidos do meu diretor dizendo: 'Cecilia, seja um pouquinho menos solar!'", relata.

"A coragem que me faltou para fazer o que eu queria fazer, Deus se encarregou, o universo se encarregou de me jogar nesse mundão", acredita.

Flesch diz que não pretende voltar para a TV, pois está dedicada ao seu projeto independente, o Rivo News, que estreou em outubro de 2023 no YouTube e já conta com mais de 23 mil inscritos.

"Sou infinitamente mais pobre [fora da TV], porém mais feliz!", admite.

Demissão da GloboNews

Cecilia Flesch foi demitida do Grupo Globo em junho de 2023 após 17 anos de serviços prestados à emissora. O desligamento ocorreu após uma entrevista concedida por Cecilia em um podcast viralizar. Na ocasião, ela falou mal da GloboNews, citando o programa que apresenta todas as manhãs na emissora, e criticando as decisões editoriais tomadas diariamente.

Em nota, a Globo agradeceu a "frutífera colaboração" de Cecilia Flesch e oficializou a saída da jornalista. "Em reunião com ela no Rio na tarde de hoje, a direção do canal pôde agradecer a ela pelos anos de dedicação. O 'Em Ponto' terá como apresentadores Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, com estreia prevista para os próximos dias. Até lá, o telejornal será apresentado interinamente por Bete Pacheco", informou

Entrevista em podcast

A entrevista concedida por ela, que foi ao ar no podcast 'É Noia Minha?' em abril do ano passado, viralizou nas redes sociais. As declarações da jornalista citavam as escolhas de temas em programas da emissora e ainda faziam piadas sobre o momento da apresentação.

"Tá um saco. Só tem política e economia, economia e política, política e economia", declarou Cecilia, que chegou a desaconselhar a ex-apresentadora Carol Martins a retornar para a televisão.

Ainda na mesma conversa, a jornalista teria dito que utilizava joguinhos de celular para se manter entretida durante as três horas de apresentação ao vivo no 'Em Ponto'.

A jornalista disse ainda que nos bastidores a emissora é chamada de "RivoNews", em referência ao ansiolítico Rivotril.