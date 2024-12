Gal Gadot revela que descobriu coágulo sanguíneo no cérebro em oitavo mês de gestação

Gal Gadot, de 39 anos, revelou, neste domingo (29), ter passado por um enorme susto durante o oitavo mês de sua gravidez. A atriz, que deu à luz sua filha mais nova, Ori, em março deste ano, descobriu o diagnóstico de uma trombose venosa cerebral (TVC), um coágulo sanguíneo no cérebro, na reta final da gestação.

“Em fevereiro, no oitavo mês da minha gravidez, fui diagnosticada com um grande coágulo sanguíneo no cérebro. Durante semanas, suportei dores de cabeça intensas que me mantiveram presa à cama, até que uma ressonância magnética revelou a assustadora realidade. De repente, minha família e eu nos vimos confrontados com a fragilidade da vida. Foi um lembrete claro de como tudo pode mudar em um instante. Em meio a um ano tão desafiador, tudo o que eu desejava era me manter firme para continuar a viver”, desabafou a intérprete de “Mulher Maravilha” (2017).

Veja também Zoeira Filha de Luan Santana e Jade Magalhães nasce em dia especial para o casal; entenda Zoeira Após acusação de assédio, Justin Baldoni prepara processo contra Blake Lively

Segundo o relato, Gal e o marido, Jaron Varsano correram para o hospital e, em poucas horas, ela passou por uma cirurgia de emergência. “Minha filha, Ori, nasceu naquele momento de incerteza e medo. O nome dela, que significa ‘minha luz’, não foi escolhido por acaso. Antes da cirurgia, eu disse a Jaron que quando nossa filha chegasse, ela seria a luz me esperando no fim deste túnel”, disse a atriz, hoje totalmente curada.

Gadot evidenciou ainda que compartilhou a história pessoal em uma “maneira de processar tudo”: “Acima de tudo, espero que, ao compartilhar, eu possa conscientizar e apoiar outras pessoas que podem enfrentar algo semelhante.” 3 em cada 100.000 mulheres grávidas na faixa etária de 30 anos ou mais são diagnosticadas com TVC.

“É muito importante identificar cedo, porque é tratável. Embora raro, é uma possibilidade, e saber que existe é o primeiro passo para lidar com isso. Compartilho isso não para assustar ninguém, mas para empoderar. Se pelo menos uma pessoa se sentir compelida a tomar uma atitude pela sua saúde por causa dessa história, já terá valido a pena”, finalizou Gal Gadot.