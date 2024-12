Filha de Luan Santana e Jade Magalhães nasce em dia especial para o casal; entenda

Serena, a primeira filha do casal Luan Santana e Jade Magalhães, nasceu na noite desse sábado (28), em São Paulo. Além da alegria pela chegada da pequena, o dia 28 tem uma simbologia especial para os dois: a data tem sido protagonista no romance do cantor e da influenciadora.

Luan e Jade se conheceram em 2008 e, após idas e vindas, oficializaram o relacionamento em 2012. Em 2019, o cantor pediu a amada em casamento, mas os dois anunciaram a separação pouco tempo depois, em 2020.

No entanto, em fevereiro deste ano, o casal retomou o namoro – justamente no dia 28. O dia 28 também foi o escolhido para a celebração do casamento civil de Luan e Jade, celebrado em novembro deste ano.

O fato de Serena ter nascido em 28 de dezembro é mais uma da série de coincidências: inicialmente, o parto deveria ocorrer em janeiro, mas foi antecipado.

Com a antecipação, o cantor precisou cancelar um show que faria na noite desse sábado, em Balneário Camboriú (SC), para acompanhar o nascimento da filha. A agenda de shows deve ser retomada neste domingo (29).