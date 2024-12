Após acusação de assédio, Justin Baldoni prepara processo contra Blake Lively

O ator e diretor Justin Baldoni prepara um processo contra Blake Lively após a atriz acusá-lo de assédio sexual no set do filme “É Assim que Acaba”.

Ao site Deadline, nesse sábado (28), o advogado de Baldoni, Bryan Freedman, afirmou que documentos serão enviados à Justiça, após o final do recesso de final de ano. As provas, ainda segundo ele, devem "chocar a todos".

"Não vou falar sobre quando ou quantos processos estamos entrando, mas quando entrarmos com nosso primeiro processo, isso vai chocar a todos que foram manipulados para acreditar em uma narrativa demonstravelmente falsa. Isso será sustentado por evidências reais e contará a história verdadeira", declarou Freedman.

Ele ainda comenta que em mais de 30 anos de prática, nunca teria visto "esse nível de comportamento antiético intencionalmente por meio de manipulação da mídia".

"Isso me lembra do que a NBC tentou fazer com Megyn Kelly e Gabrielle Union, e todos nós sabemos como isso acabou. Aguardem", reforçou o advogado.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Baldoni, 40, conta com o apoio de Jamey Heath, produtor principal do longa, e dos publicitários mencionados no processo movido por Lively, 37.

O contra-ataque jurídico deve ser submetido ao tribunal de Nova York. No documento, Baldoni acusa a atriz de promover uma campanha de ódio, distorcer suas mensagens de WhatsApp e plantar histórias na imprensa.

A ação contesta também as alegações de má conduta e represálias, afirmando que a equipe de Lively orquestrou uma campanha para prejudicar a reputação do diretor.

O que diz Blake Lively

A atriz Lively afirma que estava no trailer de maquiagem, com os seios à mostra, quando Baldoni teria entrado no espaço e mostrado fotos pornográficas. Além disso, ele também teria mostrado um vídeo de sua esposa dando à luz, discutido seu “vício em pornografia” e descrito sua genitália.

O diretor e ator teria também mordido os lábios de Lively durante uma cena de beijo improvisada, na qual insistiu em várias tomadas.

A informação de um contra-ataque de Baldoni na justiça ainda não recebeu resposta pública da atriz.