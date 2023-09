Filme sobre a tragédia do submarino da Oceangate está sendo desenvolvido, diz site

Um filme sobre a tragédia do submarino Titan, da Oceangate, está sendo desenvolvido pela MindRiot Entertainment, de acordo com publicação do jornal norte-americano Deadline. A produção da trama acontece logo depois de a empresa fechar uma série documental baseada na história do submersível.

Segundo o periódico, o projeto de ficção compartilha atualmente o título de 'Salvaged' com a série documental da MindRiot. Além disso, E. Brian Dobbins teria assinado contrato para co-produzir o filme.

A trama cobrirá períodos antes, durante e depois da tragédia de cinco dias, que vitimou cinco pessoas. "Nosso filme não apenas homenageará todos os envolvidos na tragédia do submersível e suas famílias, mas o filme servirá como um veículo que também aborda uma preocupação mais ampla sobre a mídia hoje", afirmou o advogado e cineasta Jonathan Keasey à publicação.

IMPLOSÃO DO SUBMARINO

A implosão do submersível e a morte dos passageiros foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, em 22 de junho. O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. Mergulhadores experientes e ex-funcionários da empresa já haviam alertado que uma tragédia como essa poderia ocorrer.

Segundo uma ex-diretora da OceanGate, a empresa contratou "adolescentes" como engenheiros para a criação do submersível.

O veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.