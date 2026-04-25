‘Altas Horas’ recebe Ana Castela e Roberta Miranda em homenagem à música sertaneja

O “Altas Horas” deste sábado (25) vai promover uma viagem pela história da música sertaneja, unindo gerações e clássicos do gênero musical.

Entre as convidadas para essa homenagem especial, estão as cantoras Ana Castela, um dos destaques recentes do sertanejo, e Roberta Miranda, reconhecida como um dos principais nomes do universo.

Além das cantoras, também participam do programa a cantora Sula Miranda, o cantor Sérgio Reis e a dupla Lourenço e Lourival.

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (25)?

O Altas Horas começa a partir das 22h25, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Três Graças”.