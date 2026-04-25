'Caldeirão com Mion' terá estreia do quadro 'Dupla do Brasil' neste sábado (25)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (25) traz estreia do quadro 'Dupla do Brasil', que deve revelar a nova dupla da música sertaneja no Brasil. A primeira dupla de jurados será composta pelos cantores Fernando e Sorocaba, além do produtor musical Eduardo Pepato.

A estreia apresentará a escolha das primeiras vozes dos cantores, que vão se apresentar dentro de uma cabine. Nessa etapa, só será possível escutar a voz dos participantes, que são homens e mulheres de todos os lugares do Brasil. Eles só terão a identidade revelada depois das apresentações.

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No fim da etapa, a dupla Fernando e Sorocaba definirá com Pepato os seis nomes que vão avançar na competição.

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (25)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.