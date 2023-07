Simulação mostra como implosão do submarino Titan teria ocorrido; veja vídeo

Uma animação tridimensional, desenvolvida pelo canal AiTelly, mostra como o submersível Titan teria implodido. O registro, que é fictício, já atingiu a marca de 6,6 milhões de visualizações em pouco menos de duas semanas no YouTube.

O canal citado é especializado em produções sobre engenharia e ainda detalha, no mesmo clipe, o fundo do mar, os materiais usados na nave aquática e o local onde foram encontrados os destroços.

Segundo as autoridades, a tripulação teria morrido instantaneamente cerca de duas horas após o mergulho. O Titan, desenvolvido pela OceanGate, tinha como objetivo explorar os destroços do Titanic, que naufragou há mais de um século.

O vídeo explica que uma implosão é "um processo de destruição por colapso para dentro do próprio objeto". A mesma explicação também aponta que a nave aquática se contraiu e, na profundidade em questão, a quase quatro mil metros do nível do mar, "há cerca de 5.600 libras por polegada quadrada de pressão".

Assim, aponta a produção, a alta pressão hidrostática ao redor da nave fez o submersível contrair "em uma fração de milissegundo", além da falta de resistência da fibra de carbono, um dos materiais usados na construção do Titan, ter colaborado para a implosão.

Como foi feita

Em entrevista ao NYPost, um porta-voz do canal revelou que a animação foi criada por meio de um código aberto chamado Blender. Ao todo, 12 horas foram utilizadas para desenvolver a produção com informações disponíveis no Google e no site da OceanGate.

Além de mostrar a explosão, a animação mostra o interior do Titan, incluindo o controle de joystick usado para dirigi-lo, além das três telas, o botão e o banheiro improvisado.