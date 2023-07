CEO da OceanGate tinha sonho de levar atores de 'Titanic' para passeio em submarino Titan

CEO da OceanGate, Stockton Rush cogitou contratar elenco de "Titanic" (1997) para expedições rumo aos destroços do famoso navio transatlântico. Seu sonho era de que as estrelas de Hollywood acompanhassem os bilionários a bordo do submarino.

O empresário é um dos cinco homens mortos após a implosão do submersível Titan, acontecida em junho último. Segundo a CNN, esta revelação foi feita durante entrevista à revista "Fast Company". O portal SkyNews recuperou o trecho e divulgou as informações.

Na entrevista, o CEO afirmou estar “trabalhando para ter alguns membros do elenco de ‘Titanic'” na primeira missão que alcançasse o navio. Vencedor de 11 categorias do Oscar, Titanic tem no elenco nomes como Leonardo DiCaprio, Kate Winslet e Kathy Bates.

Casto Titan vai virar série?

Na útlima quinta-feira (13), o jornal “The Sun” informou que James Cameron, diretor do longa, foi procurado por uma plataforma de streaming. O objetivo das negociações é produzir uma série dramática em torno do desastre do submarino Titan.

“O desastre de Titan já está sendo visto como uma grande série para um dos maiores streamings do mundo e James é a primeira escolha para o diretor”, revelou uma fonte anônima ao tabloide britânico.