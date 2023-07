OceanGate, responsável pelo submarino Titan, exclui perfis nas redes sociais

A OceanGate, responsável pelo submarino que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic, excluiu os perfis nas redes sociais e privou a conta no Instagram nesta sexta-feira (14).

Ao tentar acessar o site da OceanGate e da OceanGate Expeditions, o usuário é redirecionado para uma página com a seguinte mensagem: "a empresa suspendeu todas as operações de exploração e comerciais". As informações são do site Insider.

Também estão fora do ar as páginas do Facebook e do LinkedIn da OceanGate e da OceanGate Expeditions. A conta do Instagram foi colocada como privada e apenas seguidores que foram aceitos pelo administrador podem acessar, e o perfil da OceanGate Expeditions aparece como excluído da plataforma.

Há uma semana, a empresa anunciou que suspendeu todas as atividades comerciais e de exploração.

IMPLOSÃO DO SUBMARINO

A implosão do submersível e a morte dos passageiros foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, em 22 de junho. O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. Mergulhadores experientes e ex-funcionários da empresa já haviam alertado que uma tragédia como essa poderia ocorrer.

Segundo uma ex-diretora da OceanGate, a empresa contratou "adolescentes" como engenheiros para a criação do submersível.

O veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.