OceanGate, empresa do submarino que implodiu em expedição ao Titanic, encerra as atividades

A empresa responsável pelo submersível que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic, no fundo do Oceano Atlântico, anunciou que suspendeu todas as atividades. O comunicado foi divulgado pela OceanGate nesta quinta-feira (6).

"OceanGate suspendeu todas as operações comerciais e de exploração", anunciou a companhia na página oficial.

Cinco passageiros que estavam a bordo do veículo morreram. A empresa, contudo, ainda não havia se manifestado se seguiria com as operações. No comunicado, a OceanGate não esclareceu se irá retomar as atividades em algum momento futuro.

Legenda: Em comunicado, companhia não explicou se retomará as operações em algum momento Foto: Reprodução

Implosão do submarino

A morte dos passageiros no submersível foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, em 22 de junho. O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. Mergulhadores experientes e ex-funcionários da empresa já haviam alertado que uma tragédia como essa poderia ocorrer.

Conforme uma ex-diretora da OceanGate, a empresa contratou "adolescentes" como engenheiros para a criação do submersível.

O veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.