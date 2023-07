Apostadores jogaram pelo menos R$ 1,4 milhão em destino do submarino Titan

A grande repercussão do submarino Titan, que desapareceu em expedição aos destroços do Titanic, rendeu apostas de cerca de R$ 1,4 milhão. O submersível da OceanGate implodiu e as cinco pessoas que estavam no veículo morreram.

Segundo divulgado pelo portal Mother Jones, apostadores movimentaram cerca de U$ 300 mil em apostas sobre o destino do submersível - se seria encontrado ou não.

Entre as regras para as apostas, estava a de que a embarcação não precisaria ter sido recuperada fisicamente para ser considerada 'encontrada'.

As apostas na plataforma Polymarket renderam críticas na internet. No Twitter, usuários apontaram que fazer dinheiro com a morte de outras pessoas é antiético.

Implosão de submersível

A embarcação deixou a costa em 18 de junho, mas perdeu contato quase duas horas após imergir. Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível.

O veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.