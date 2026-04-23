TV Verdes Mares assina especial no Globo Repórter sobre o litoral do Ceará

O Globo Repórter desta sexta-feira (24) apresenta ao Brasil um retrato profundo e sensível do litoral cearense, em um programa inteiramente gravado e produzido pela equipe da TV Verdes Mares.

O especial propõe um olhar sobre o movimento que define a vida no litoral e percorre os 573 km da costa do Ceará, passando por 20 municípios, de Icapuí a Barroquinha, para contar histórias de quem vive em conexão direta com o mar.

A narrativa destaca a força das comunidades tradicionais, o cotidiano dos jangadeiros que enfrentam dias em alto-mar em embarcações simples, e a relação entre natureza e cultura que molda a vida na região. Entre dunas, falésias e estuários, o conteúdo também mergulha em temas como ciência, biodiversidade e expressão artística.

Legenda: Uma das locações foi a praia de Icapuí. Foto: Divulgação/SVM.

Segundo a supervisora de Jornalismo da TV Verdes Mares, Susy Costa, que fez a produção do programa, a ideia inicial da reportagem era "dar um presente para Fortaleza nos seus 300 anos", comemorados no último dia 13 de abril. Mas, a direção do Globo Repórter no Rio de Janeiro pediu para ampliar a pauta e apresentar todo o litoral do Estado.

"Dividimos o litoral cearense em cinco e partimos em busca de histórias interessantes, porque o Globo Repórter não é um programa de turismo, é um programa de pessoas. E o mar vai costurar todas as histórias", compartilhou a supervisora. "Acho que os cearenses vão gostar de se ver no programa que será exibido nacionalmente. Nós, produtores, ficamos muito felizes e realizados com esse trabalho", concluiu.

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Pedra da Risca do Meio

Um dos destaques do programa é o Parque Estadual Marinho Pedra da Risca do Meio, unidade de conservação totalmente submersa, onde nossa equipe registrou a riqueza de um ecossistema que abriga cerca de 180 espécies marinhas. O programa também mostra como os ventos constantes transformaram o litoral cearense em referência mundial para esportes como o kitesurf, especialmente em praias como Jericoacoara e Cumbuco.

Legenda: A equipe do programa visitou 20 municípios. Foto: Divulgação/SVM.

A relação entre o mar e as pessoas ganha ainda uma dimensão poética no encontro entre arte e território, com jovens de Paracuru que expressam, por meio da dança, os movimentos das marés. Já no campo ambiental, a atuação da ONG Aquasis evidencia o trabalho de preservação de espécies como o peixe-boi marinho, símbolo da biodiversidade local.

O programa tem direção de Gisele Machado. As reportagens são de Aline Oliveira, Alessandro Torres e Isaac Macedo. As imagens foram captadas pelos cinegrafistas Carlos Marlon, Nilton Alves, Evandro Lopes e Piero Caputo. A produção é assinada por Susy Costa, Angélica Ferreira, Lucas Falconery e Biana Alencar.