Submarino da OceanGate era uma 'ratoeira para bilionários', diz amigo de CEO da empresa

O empresário Karl Stanley, amigo de Stockton Rush, fundador e CEO da OceanGate, revelou que o autor do projeto havia desenvolvido uma "ratoeira para bilionários" com a criação do submarino Titan, que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic em junho.

Em entrevista ao programa australiano 60 Minutes, no último domingo (16), Stanley citou a estrutura de fibra de carbono do submarino como a causadora do acidente. Segundo ele, o uso do material nesse tipo de máquina é considerado experimental por especialistas e não oferece segurança à operação.

"Ele definitivamente sabia que ia acabar assim (...) Ele foi a última pessoa a matar dois bilionários de uma só vez e fazê-los pagar pelo privilégio. Acho que Stockton estava projetando uma ratoeira para bilionários", afirmou o empresário, que opera um submarino turístico em Honduras.

IMPLOSÃO DO SUBMARINO

A implosão do submersível e a morte dos passageiros foi confirmada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, em 22 de junho. O órgão detalhou que a cabine de pressão do Titan foi encontrada destruída em três pedaços.

Os primeiros levantamentos apontam que houve uma implosão, causada por uma perda de pressão da cabine do submersível. Mergulhadores experientes e ex-funcionários da empresa já haviam alertado que uma tragédia como essa poderia ocorrer.

Segundo uma ex-diretora da OceanGate, a empresa contratou "adolescentes" como engenheiros para a criação do submersível.

O veículo transportava cinco pessoas até os destroços do Titanic: o bilionário e explorador britânico Hamish Harding, de 58 anos; o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho, Suleman Dawood, de 48 e 19 anos; o oceanógrafo francês Paul-Henry Nargeolet, de 73 anos; e o fundador da OceanGate Inc, Stockton Rush, de 61 anos.