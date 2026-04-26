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Entenda por que não vai ter Show do Milhão neste domingo (26/04)

O game show desafia participantes com perguntas que valem até um milhão de reais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto da apresentadora Patrícia Abravanel.
Legenda: O Troféu Imprensa é apresentado por Patrícia Abravanel.
Foto: Gabriel Cardoso/SBT.

O quadro "Show do Milhão", do "Programa Silvio Santos", não irá ao ar neste domingo (26), no SBT, devido à transmissão do prêmio Troféu Imprensa.

A premiação chega a sua 56º edição para celebrar o talento de artistas, cantores e jornalistas que se destacaram na televisão brasileira. O Troféu Imprensa é apresentado por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli.

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