Entenda por que não vai ter Show do Milhão neste domingo (26/04)

O quadro "Show do Milhão", do "Programa Silvio Santos", não irá ao ar neste domingo (26), no SBT, devido à transmissão do prêmio Troféu Imprensa.

A premiação chega a sua 56º edição para celebrar o talento de artistas, cantores e jornalistas que se destacaram na televisão brasileira. O Troféu Imprensa é apresentado por Patrícia Abravanel e Celso Portiolli.

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Troféu Imprensa

O Troféu Imprensa foi criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes (falecido em 2007), que na época se reunia com outros jornalistas dos principais veículos da cidade no Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Eles apenas votavam e os ganhadores ficavam sabendo por meio da divulgação feita pelos jornais. Ainda não existia a estatueta. Em 1970, Plácido Manaia Nunes cedeu os direitos ao apresentador Silvio Santos, que instituiu o troféu em forma de Oscar e deu novo formato à premiação.