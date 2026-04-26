Globo Rural deste domingo (26) destaca novo cultivo de dendê no Pará

O Globo Rural deste domingo (26) vai exibir uma reportagem sobre a nova realidade do cultivo do dendê no Pará, do monocultivo ao sistema agroflorestal.

O programa vai mostrar como o óleo do dendê está sendo usado muito além do tradicional acarajé: está na produção de detergente, sabonete, xampu, recheio da bolacha e até no óleo pré-fritura do macarrão instantâneo.

As características do sistema agroflorestal, que é mais ecológico e enriquece o terreno, também são abordadas.

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Que horas começa o Globo Rural hoje (26)?

O “Globo Rural” começa às 8h30, na TV Globo e no Globoplay, logo após o "Auto Esporte" com término previsto para 10h05.