'Viver Sertanejo' recebe as duplas Carreiro e Capataz e Diego e Danimar neste domingo (26)
Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos.
O "Viver Sertanejo" deste domingo (26) recebe convidados especiais: as duplas Carreiro e Capataz e Diego e Danimar.
Os artistas serão entrevistados pelo cantor Daniel, que comanda o programa voltado à cultura sertaneja.
Entre as canções clássicas que marcam o encontro, além do bate-papo descontraído sobre música e carreira, estão "Pagode Em Brasília" e "Dois Corações e Uma História".
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O "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, às 10h05, logo após o "Globo Rural".
A produção é de Nathália Pinha, produção executiva é de Matheus Pereira, direção é de Rafael Boucinha, direção artística é de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero é de Monica Almeida.