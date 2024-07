Filha de Alessandra Negrini fica noiva e ganha aliança de R$ 18 mil

A caçula de Alessandra Negrini, Bettina Negrini, de 19 anos, utilizou os stories do Instagram, nessa segunda-feira (8), para anunciar que está noiva do Pedro Henrique, de 23. Ela ganhou dele uma aliança de luxo no valor de R$ 18 mil.

"Um brinde ao recomeço", escreveu a filha da atriz com o cantor Otto na legenda da foto da própria mão ao lado da mão do noivo.

Legenda: O namoro se tornou público em setembro de 2023 Foto: Reprodução/Instagram

O namoro se tornou público em setembro de 2023, quando Bettina, ao reativar seu perfil no Instagram após meses sem nenhuma atualização, postou as primeiras fotos ao lado de Pedro e anunciou o relacionamento. Na rede social, aliás, Bettina é pouco ativa, não tendo sequer foto de perfil. Mas na bio, a jovem marcou o noivo e um emoji de uma aliança.

A jovem, que prefere o TikTok, também postou por lá as primeiras imagens dos pombinhos e escolheu como trilha a música "Tenta acreditar", de Anavitória, para a publicação.

Tatuagem

A moça passou uma temporada estudando no exterior e agora cursa uma faculdade de Direito em São Paulo. De volta ao Brasil, ela resolveu homenagear o pai tatuando a mesma palavra que o cantor tem desenhada no peito: "harmony" (harmonia em inglês), na semana em que o pernambucano completou 56 anos.

Ela mostrou a nova tatuagem ainda cicatrizando também nas redes sociais. Mas não é somente nos desenhos para a pele que ela se inspira no pai. Uma das paixões de Bettina é justamente cantar, o que se percebe em seu perfil no tiktok.