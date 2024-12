Fabi Justus faz reflexão sobre o ano de 2024, após descobrir câncer: 'tirou meu chão'

A influenciadora digital Fabi Justus publicou em suas redes sociais uma reflexão nos últimos dias de 2024, já que este ano ela recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, a mesma doença da cearense Duda Riedel.

Na legenda de um vídeo com vários momentos de 2024, inclusive um em que ela aparece raspando os cabelos, ela escreveu:

“Um ano que tirou o meu chão, virou minha vida de cabeça para baixo e me fez encarar desafios que eu nunca imaginei enfrentar. Um ano que também me curou, me mostrou que milagres existem e reforçou a minha fé. Que me devolveu a vida”.

Superando as dificuldades

Apesar das dificuldades, Fabi disse ter percebido o quanto é abençoada. “Um ano de momentos extremamente difíceis, mas também profundamente incríveis. Que me fez perceber o quanto sou abençoada, protegida e amada. Que revelou quem realmente está ao meu lado, nos dias bons e ruins. Que me envolveu em uma corrente de amor indescritível. Um ano que começou com a maior batalha da minha vida, mas que também me permitiu vencê-la. Ainda não consigo agradecer pelo que vivi, mas consigo entender que existe um propósito maior que Deus colocou na minha jornada”.

Como pedido para 2025, a filha do empresário Roberto Justus escreveu desejar apenas saúde: “Encerro este ciclo mais forte, mais grata e com uma nova perspectiva sobre a vida. Que 2025 chegue com muita saúde, porque nada é mais importante do que isso”.

Nos comentários da postagem, Fabi recebeu mensagens carinhosas. “Deus é maior”, escreveu uma pessoa. “Você é incrível, um super exemplo”, disse outra.