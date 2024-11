Ex-namorado faz homenagem a Luana Andrade no dia que marca um ano da morte da modelo

O influenciador digital João Hadad fez uma homenagem à ex-namorada, Luana Andrade, nessa quinta-feira (7), data que marcou um ano da morte da modelo. Luana morreu aos 29 anos, durante uma lipoaspiração.

“Foi no dia 7 de novembro de 2023 que eu me despedi da Lu, e também deixei ali uma versão minha que custou a entender os porquês da vida. Ela, que me ensinou tanto sobre fé, no seu último dia nesse plano, me deu mais uma lição das mais difíceis, que era justamente ressignificar a sua partida”, escreveu João, no Instagram.

Ele ressaltou que foi um homem de sorte por viver um amor verdadeiro. “Eu nunca vou me esquecer de nós dois. Até porque, ela faz parte de mim! Sempre. Princesa, de onde estiver, receba minhas palavras e orações, continue guiando a mim e a sua família, que agora se tornou a minha também. E obrigado por ter me permitido viver o amor mais puro e leve dessa vida”.

Luana era assistente de palco do programa “Passa ou repassa”, do SBT, e ganhou ainda mais notoriedade nacional ao participar da 6ª edição do “Power Couple”, com João, em 2022. Ela morreu após ter quatro paradas cardiorrespiratórias durante uma lipo.

"Ela estava fazendo um procedimento estético, uma lipo na coxa. Fez abdômen e ia fazer perna. Na gordurinha do joelho foi onde aconteceu a fatalidade", contou o empresário de Luana, na ocasião.