A empresária Carol Celico, ex-companheira do jogador Kaká, respondeu algumas curiosidades de seguidores do Instagram nesta segunda-feira (14). Ela falou de diversos assuntos da intimidade, de vida sexual ao fim de seu casamento.

"[Me separei] porque não me sentia feliz, nem realizada. Precisei tomar uma decisão difícil depois de muitos anos tentando me sentir melhor. E, no final, a própria decisão me fez viver experiências que me fizeram crescer, amadurecer, me amar mais para, aí sim, poder me senti livre para amar e ser amada. Não foi fácil, mas deu tudo certo, graças a Deus", detalhou Carol Celico.

Legenda: Publicação feita em rede social de Carol Celico Foto: Reprodução/Instagram

Uma usuário da rede social quis saber se Carol vivia da pensão do ex e ela afirmou que não. "Nunca recebi pensão. Fizemos um acordo amigável, sem briga. Evitamos conflitos contratando um mediador e sempre pensamos na saúde das crianças e na estabilidade e paz que queríamos passar por isso. Isso ajudou nosso relacionamento como pais e evitou discussões", declarou ela.

Em 2021, Carol está noiva do empresário Eduardo Scarpa; enquanto Kaká se casou com Carol Dias, com quem tem uma filha, Esther, de oito meses.

Primeiro beijo e traição

Carol falou ainda sobre o primeiro beijo, aos 12 anos, e ainda revelou que já fumou cigarro por achar chique. A empresária também falou com quantos homens já teve relação sexual. "Eita! 'Bora' quitar a curiosidade de vocês. Com três", contou.

A empresária relatou ainda que já foi traída, mas por um 'namoradinho' quanto era mais nova e por um rapaz quando ficou solteira, antes de conhecer o noivo. "Descobri que a pessoa ficava com várias ao mesmo tempo. Foi a melhor universidade que tive para relacionamentos modernos", comentou.