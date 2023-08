Ex-BBB cearense Kerline muda o visual e recebe elogios: ‘ficou chique’

A ex-BBB cearense Kerline, que ganhou fama nacional ao participar do BBB 21, e ser a primeira eliminada, mostrou nesta quarta-feira (16) em suas redes sociais que passou por uma transformação radical. Ela abriu mão dos cabelos longos e aderiu a um corte curto.

Ao postar o resultado da transformação, na manhã de hoje, a influenciadora digital, acompanhada por mais de 1 milhão de seguidores, recebeu elogios. “Ficou chique”, escreveu a influenciadora Vitória Bellato. “Amei”, elogiou ainda a ex-BBB Munik Nunes.

“Amei real”, acrescentou a influenciadora digital Mileide Mihaile.

Além do BBB, Kerline também integrou o elenco do reality show “A Fazenda 14”. Desde sua participação nos programas de TV, ela compartilha a vida com os seguidores na plataforma digital.