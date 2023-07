Enquete A Grande Conquista: parcial aponta eliminado da semana no reality

Sandra Melquiades deve ser a próxima eliminada na reta final do reality A Grande Conquista, conforme aponta a enquete do Diário do Nordeste. A mãe de Rico Melquiades enfrenta a Zona de Risco com Gyselle Soares, Natália Deodato e Thiago Servo. A berlinda foi formada nesse domingo (16).

Conforme parcial de enquete sobre quem o público quer que fique, Sandra aparece com menos votos, tendo apenas 13% do total. Em seguida está Gyselle, com 18,4%, Natália, com 32,4% e Thiago, com 36,2%.

Legenda: Enquete aponta saída de participante Foto: Reprodução

Nesta segunda (17), mais um competidor deixará o programa, e a apresentadora Mariana Rios abrirá votação popular, ao vivo. Na terça-feira (18), outro participante sairá da disputa e os finalistas serão, enfim, definidos.

Último desafio da temporada

Todos os eliminados da Mansão voltaram para assistir e auxiliar o Top 6 a enfrentar o último desafio da temporada. Cada um dos Conquisteiros pôde escolher um ex-participante para guiá-lo pelo percurso.

As duplas se formaram assim: Alexandre Suita escolheu Bruno Camargo; Gabriel Roza, Murilo Dias; Gyselle, Bruno Tálamo; Natália, Fernanda Medrado; Sandra, Janielle Nogueira; e, por fim, Servo optou por Erick Ricarte.

No estilo da brincadeira "gato mia", a prova consistia em achar quatro logos do reality que haviam sido espalhados pela Mansão. O primeiro estava na sala, o segundo na cozinha, o terceiro no closet e o quarto no quarto.