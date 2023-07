Enquete A Grande Conquista: quem você quer que fique na mansão?

Gyselle Soares, Natália Deodato, Sandra Melquiades e Thiago Servo estão na 'Zona de Risco' desta semana em 'A Grande Conquista'. A decisão foi anunciada pelo programa da RecordTV na noite desse domingo (16).

Nesta segunda (17), mais um competidor deixará o programa, e a apresentadora Mariana Rios abrirá votação popular, ao vivo. Na terça-feira (18), outro participante sairá da disputa e os finalistas serão, enfim, definidos.

A última festa da temporada será exibida na quarta (19) e contará com a presença de todos os moradores da Mansão. Já a grande final será na quinta (20), com a presença dos 60 Vileiros na plateia e dos moradores da Mansão no palco. O vencedor da temporada levará para casa o prêmio de R$ 1 milhão.

Prova de agilidade

Todos os eliminados da Mansão voltaram para assistir e auxiliar o Top 6 a enfrentar o último desafio da temporada. Cada um dos Conquisteiros pôde escolher um ex-participante para guiá-lo pelo percurso.

As duplas se formaram assim: Alexandre Suita escolheu Bruno Camargo; Gabriel Roza, Murilo Dias; Gyselle, Bruno Tálamo; Natália, Fernanda Medrado; Sandra, Janielle Nogueira; e, por fim, Servo optou por Erick Ricarte.

No estilo da brincadeira "gato mia", a prova consistia em achar quatro logos do reality que haviam sido espalhados pela Mansão. O primeiro estava na sala, o segundo na cozinha, o terceiro no closet e o quarto no quarto.