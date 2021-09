Empresa do youtuber Rezende processa Virginia Fonseca por R$ 4 milhões em lucros não repassados

O youtuber Pedro Rezende e a ex-namorada, a influenciadora Virginia Fonseca, atual esposa do cantor Zé Felipe, estão no centro de uma batalha judicial. A empresa dele, a ADR, processa a loira por um valor de R$ 4 milhões em lucros não repassados.

Virginia, que durante o relacionamento com Rezende era agenciada pela ADR, teria saído da agência sem pagar uma parcela, prevista em contrato, de seus lucros gerados no tempo de empresa.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, o processo é movido desde o início deste ano, quando Virgina ingressou com causas trabalhistas contra a ADR. O motivo seria o pedido da anulação do pagamento de multa por ela pela rescisão antecipada de contrato.

Batalha judicial

A esposa de Zé Felipe e mãe de Maria Alice solicitou que a ex-empresa ainda reconhecesse o vínculo trabalhista com ela, o que daria direito a pagamento de férias, verbas rescisórias, FGTS, e outros benefícios.

No entanto, a ADR recusou a oferta e ainda entrou com o processo que pede os R$ 4 milhões previstos em contrato e que Virginia não teria repassado.

Quando o caso veio à tona, na semana passada, o colunista Leo Dias divulgou nota enviada a ele pela ADR, afirmando que "Rezende não está diretamente envolvido nessa questão", mas sim, seus sócios.

"O contrato, que foi rompido de forma unilateral pela influenciadora, está seguindo o processo de tramitação normal de execução. O valor da causa é baseado no que a agência fomentou para a influenciadora, ou seja, uma fração do que foi gerado em publicidades e demais ganhos. Rezende reforça que está tranquilo e prefere não se envolver com essas questões. Seu foco é continuar gerando conteúdo e fomentar os demais agenciados da ADR", diz nota.