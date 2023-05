Eliezer faz desabafo após encontrar filha virada no berço: 'novo medo desbloqueado'

Eliezer fez um desabafo após encontrar a filha, Lua Di Felice, virada no berço. O relato foi feito no Instagram do ex-BBB, na manhã desta quarta-feira (3).

"Novo medo desbloqueado. Acabei de olhar pra Lua e ela está VIRADA. Já começou a se virar no berço. A gente sempre a coloca de barriga para cima, reta com o pescoço virado para direita ou esquerda. Tinha lido que nos primeiros meses era só o pescoço que era para ficar despreocupado".

"É normal se virar tão cedo assim? Pronto, agora não durmo nunca mais", desabafou o papai de primeira viagem.

Legenda: Eliezer nos stories do Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Depois do desabafo, Eliezer compartilhou que conseguiu encontrar um jeito de fazê-la dormir sem ser no colo.

Sustos

No mês passado o influenciador também levou outro susto ao encontra a filha com a cabeça coberta: "Tomei um susto que... misericórdia. Fui ao quarto para ver a Lua, sim, porque eu a vejo de hora em hora", iniciou ele, acrescentando que coloca o alarme para despertar para assim cumprir a tarefa de monitorar a menina.

"Assim que cheguei lá, da minha visão, da porta, a coberta estava na cabeça dela", contou, dizendo que a filha se mexe bastante. "Meu coração parou na hora, gelou tudo, porque não vi a cabeça dela. Fui lá e tirei a coberta. Que pânico! Desesperador!”.

O ex-BBB citou o medo da morte súbita em recém-nascidos, que tem entre as principais causas, o sufocamento do bebê com objetos, bichos de pelúcia ou véus de berço. O marido de Viih Tube informou que não usa mais coberta em Lua durante a noite.

"As enfermeiras falaram que ela não tem força para virar o pescoço. Tem, sim! Minha filha tem força para virar o corpo inteiro", pontuou ele, antes de concluir: "não quero passar por esse susto de novo, não"! A boa notícia? Tudo acabou bem!"