Viih Tube publica vídeo de como foi o parto da primeira filha, Lua

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube compartilhou com seus seguidores, no Instagram, nesta sexta-feira (14), um vídeo do parto de sua filha, Lua, fruto do relacionamento com o também influenciador e ex-BBB Eliezer. A pequena nasceu no último dia 9, domingo de Páscoa, numa maternidade de São Paulo.

No vídeo, Vitória aparece grávida ao lado de familiares e amigos momentos antes do parto. Depois, é mostrado o momento em que Lua nasce e Eliezer corta o cordão umbilical da filha.

"Comecei a ter contrações de sábado pra domingo, internei sábado à noite e domingo de Páscoa, cedinho, ela [Lua] nasceu. O mais louco é que minha mãe também nasceu em um domingo de Páscoa", se surpreendeu a influenciadora.

A ex-BBB também rasgou elogios para a filha. "Ela é muito linda, não consigo acreditar que saiu de mim. Tão perfeita, parece que foi esculpida. Cada traço seu, filha, te ver pela primeira vez, o nosso reconhecimento, o momento da gente se conhecendo, foi o sentimento mais louco que já senti até hoje. Eu olho pra você e é um amor como todos me diziam, sem explicação, não existe igual. É um sentimento novo, um amor novo, o maior do mundo", se declarou Viih.

Ela também prometeu, em breve, gravar um relato do parto "pra contar como foi cada detalhe de uma forma bem verdadeira".

Nascimento de Lua

Lua, a primeira filha de Viih Tube e Eliezer, nasceu no último dia 9 de abril, domingo de Páscoa. O anúncio do nascimento, porém, só foi feito nessa quinta-feira (13) pelos influenciadores digitais, no Instagram.

Em texto escrito como se fosse a filha, Viih Tube detalhou que Lua nasceu depois de 39 semanas e dois dias, pesando 3,5kg e 49cm.