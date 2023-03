Na reta final da gravidez, Viih Tube posta vídeo fazendo 'tour' pelo corpo

Prestes a dar à luz, a ex-BBB Viih Tube surpreendeu os seguidores ao fazer uma "tour" pelo próprio corpo, mostrando as marcas, cicatrizes, estrias e manchas consequentes da gravidez. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (31) no Instagram e no Youtube, a influenciadora digital expôs parte dos seios, mais escurecidos na região próxima à auréola, por conta dos hormônios, além das pernas, barriga e nádegas.

"'Tour' pelo corpo grávida. Se você está 'gravidinha' e passando por essas mudanças no corpo, esse vídeo é pra você. Decidi fazer um tour pelo meu corpo grávida para acolher outras 'gravidinhas' nesse momento também", disse ela no início do vídeo.

"'Bora' lá: primeira coisa que eu reparei foi minha auréola que cresceu e escureceu muito. Como eu não posso mostrar ela aqui para você, estou mostrando minha cicatriz, que também ganhou muita pigmentação, seguindo a auréola, o que é completamente normal e hormonal", explicou.

Assista ao vídeo

Vitória revelou que não fez dieta durante a gestação e acabou engordando 22 kg. Ela também mostrou as estrias brancas e vermelhas, que ganhou recentemente.

"Celulite no bumbum, ganhei bastante na coxa; também não fiz dieta, comi tudo que eu quis, engordei mais do que deveria. Inclusive, meu umbigo saiu todinho para fora. Eu ganhei também essa manchinha e minha barriga também ficou meio peluda; a pigmentação e os pelinhos fazem parte de uma reação hormonal que é completamente normal nessa fase. Tem gente que tem até aflição no umbigo para fora. Estrias ganhei dos dois ladinhos", mostrou.

A atriz ainda aproveitou o momento para aconselhar outras mulheres grávidas, que sofrem com a pressão estética.

"Não se cobre nessa fase, entenda que são cicatrizes do processo de um momento lindo que você tá vivendo. Você é um ninho do seu filho. Tem que ser leve com você nesse momento. Cicatriz também é sua marca de amor", finalizou.