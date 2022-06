Dia dos Namorados: veja 10 mensagens de amor e carinho para enviar neste domingo

O Dia dos Namorados é comemorado neste domingo (12) no Brasil. A data surgiu como uma forma de movimentar as vendas no mês de junho e, também, de dialogar com a comemoração do casamenteiro Santo Antônio, celebrado nesta segunda-feira (13).

Independentemente do surgimento da data, o dia passou a ser sinônimo da celebração do amor, compromisso, acolhimento e parceria.

Assim, para não deixar o dia passar em branco, o Diário do Nordeste selecionou 10 frases para enviar aos parceiros.

Veja 10 mensagens para enviar no Dia dos Namorados

"Juntos escrevemos a história de amor mais linda de todo sempre. Feliz Dia dos Namorados!"

"Só você me conhece; só você me faz sorrir e enfrentar o amanhã com felicidade no coração. Feliz Dia dos Namorados, meu amor!"

"Tenho a namorada mais linda, perfeita e querida do mundo e que me faz feliz pelo simples fato de existir. Te amo muito!"

"Feliz Dia dos Namorados, amor! Não importa se já estamos casados, para sempre seremos também namorados. Por isso este dia é também nosso."

"Com você, aprendi o que era amor. Feliz Dia dos Namorados!"

Legenda: Abraços, carinhos e "beijinhos sem ter fim" podem tornar o dia ainda mais especial Foto: Shutterstock

"Dia dos Namorados é todo dia, porque o nosso relacionamento é baseado na cumplicidade, no respeito e no desejo de continuarmos juntos a vida toda. Te amo!"

"Acho que a perfeição do amor é que não é perfeito. Feliz Dia dos Namorados!"

"Que Deus abençoe este dia especial: o nosso primeiro Dia dos Namorados juntos. Um feliz dia para nós!"

Legenda: Data celebra união e parceria entre namorados ou namoradas Foto: Shutterstock