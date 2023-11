Deolane nega ser 'fedida' e comenta polêmica com Marcos Oliveira, o Beiçola

Após o ator Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, ter debochado da doação de R$ 50 mil de Deolane Bezerra, a advogada se manifestou negando que seja 'fedida'. De acordo com o ex-namorado, o artista criticou o valor doado e o 'forte perfume' de Deolane.

“Sei nem o que dizer. Meu amor, eu uso Baccarat, não achei que tinha incomodado o rapaz. O ser humano é um caso sério, viu? Só Jesus na causa”, disse a influenciadora em conversa com o colunista Léo Dias.

O perfume citado por ela, o Baccarat Rouge 540, da marca Maison Francis Kurkdjian, tem valores que variam entre R$ 5 mil e R$ 11,5 mil, a depender do tamanho do frasco.

"Estou bem tranquila. Acho que naquele momento eu fiz o que meu coração pediu. Minha consciência está em paz e bola pra frente", finalizou Deolane.

Entenda o caso

Foto: Reprodução/Instagram

Lucas, que afirma ser um ex-namorado de Marcos, disse ao site Em Off que o ator debochou das doações que recebeu, além de reclamar do “forte perfume” usado por Deolane Bezerra.

O intérprete de Beiçola pedia ajuda nas redes sociais ao dizer que passava por problemas financeiros após ser vítima de um golpe.

O ator negou as acusações contra Deolane em entrevista ao site iG. “Primeiro, eu não tenho namorado. Isso é falso. É um 'cambalacheiro' dando um golpe de novo, que não tem responsabilidade com a vida. Estou trabalhando em São Paulo e recebi essa notícia”, disse.

Marcos Oliveira foi flagrado ao desembarcar, com um semblante sério, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (17).