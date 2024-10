De bruxa a Coringa, fantasias são os itens mais buscados por cearenses para o Halloween 2024

O Halloween, também chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é celebrado no dia 31 de outubro. Na tradicional festa temática, pessoas se fantasiam de fantasmas, monstros, bruxas e outros personagens assustadores.

Aqui no Ceará, a busca de consumidores por itens comemorativos relacionados ao Halloween registrou um crescimento no último ano, no comparativo entre setembro e outubro com o mesmo intervalo em 2023.

De acordo com levantamento realizado pela empresa Shopee, as vendas de fantasias tiveram um aumento de mais de 100%. Nesse cenário, a procura por abóboras decorativas e chapéu de bruxa subiram mais de 80% e 40%, respectivamente.

Fantasias mais buscadas no Ceará

Considerando o período entre setembro e outubro deste ano, as fantasias são os itens mais comprados pelos consumidores brasileiros para comemorar o Dia das Bruxas, aponta a pesquisa da empresa.

Os cearenses apostam na criatividade e diversidade de personagens para se inspirar e compor os looks. Dentre as fantasias mais buscadas para a data no Estado, estão as de Freddy Krueger, bruxa, Chucky - o boneco assassino, vampira e Coringa.

Destacam-se ainda os personagens clássicos, como o palhaço It (de A Coisa), além de bruxas e vampiras, como as fantasias mais vendidas do país.

Veja dicas de fantasias para o Halloween 2024

Itens decorativos para o Dia das Bruxas

Além das fantasias, os itens decorativos também assumem protagonismo nas comemorações de Halloween. Segundo a pesquisa, peças de decoração do tema registraram um aumento de vendas de mais de 35% no Ceará em 2024.

Os produtos preferidos pelos consumidores cearenses para incrementar as festas são abóboras, crânios, máscaras de fantasma, teias de aranha, enfeites de catacumba e esqueletos. A mãozinha O Coisa (da Família Addams) e bonecas de garotas exorcistas, também estão entre os mais vendidos.