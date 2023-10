Como fazer fantasia de Halloween? Veja dicas fáceis

Bruxas, abóboras e morcegos: é tempo de Halloween! Celebrado oficialmente em 31 de outubro, o Dia das Bruxas é tradição em diversos países. E, além dos doces e travessuras, não podem faltar fantasias bem elaboradas e assustadoras nas festas que celebram a data.

Barbie, Homem-Aranha e bruxa estão entre as fantasias mais buscadas no Google em 2023. Independentemente da inspiração, elaborar uma caracterização pode ser desafiador. Por isso, confira dicas de profissionais da moda para não errar no planejamento da fantasia.

1. Escolha a inspiração

O primeiro passo para montar a caracterização é escolher a inspiração. Há quem se inspire em personagens de filmes, séries, livros, animações e até pessoas reais. Na hora de tomar a decisão, o produtor de moda e stylist Lucas Kovski recomenda considerar os seguintes aspectos:

Executabilidade: Como essa fantasia pode ser executada? Qual o nível de dificuldade em realizá-la? Em quanto tempo ela pode ser realizada? Qual o custo?

Como essa fantasia pode ser executada? Qual o nível de dificuldade em realizá-la? Em quanto tempo ela pode ser realizada? Qual o custo? Ergonomia: Essa fantasia permite que você esteja minimamente confortável em termos de vestir? Ela oferece risco a sua saúde ou a de terceiros? Você consegue desempenhar todas as atividades que quer usando ela?

Essa fantasia permite que você esteja minimamente confortável em termos de vestir? Ela oferece risco a sua saúde ou a de terceiros? Você consegue desempenhar todas as atividades que quer usando ela? Evento: Qual o teor social do evento? Qual o espaço do evento? O evento segue alguma temática específica? Qual a faixa etária do público?

Após analisar todos os fatores, o stylist recomenda utilizar as redes sociais, como Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok, para buscar referências. Ele também recomenda evitar escolhas ofensivas para grupos étnicos e culturais (como black/yellow/red/brownface e fantasias que envolvam elementos religiosos).

2. Olhe para dentro do guarda-roupa

Legenda: Fantasias de Wandinha Addams, Frida Kahlo e Caveira Foto: Shutterstock

Para quem quer economizar tempo e dinheiro, uma dica é olhar para peças que você já tem no guarda-roupa. A estilista Sherida Livas costuma elaborar as próprias fantasias de Halloween e dá dicas de como aproveitar o que já se tem em casa.

"Diversos personagens podem ser construídos com roupas que temos em nossos guarda-roupas. Inclusive o uso de roupas pretas com uma maquiagem criativa pode trazer diversos personagens sem fazer grandes investimentos", indica.

Ela lista seis personagens populares que dá para se inspirar usando roupas que provavelmente você terá em casa:

Wandinha Addams: Vestido preto e duas tranças;

Vestido preto e duas tranças; Frida Kahlo: Vestido floral, coroa de flores ou qualquer acessório com flor e monocelha;

Vestido floral, coroa de flores ou qualquer acessório com flor e monocelha; Caveira: Você pode ter a liberdade de escolher qualquer roupa, mas necessita de habilidades com maquiagem;

Você pode ter a liberdade de escolher qualquer roupa, mas necessita de habilidades com maquiagem; Vampiro: Escolhas peças nas cores preto, vinho ou vermelho. As rendas nessas cores podem trazem uma ideia gótica que a fantasia merece. Finalize escolhendo uma maquiagem que exalte o personagem, e não esqueça do “sangue” falso que pode ser feito com batom vermelho ou produto próprio para sangue falso.

Escolhas peças nas cores preto, vinho ou vermelho. As rendas nessas cores podem trazem uma ideia gótica que a fantasia merece. Finalize escolhendo uma maquiagem que exalte o personagem, e não esqueça do “sangue” falso que pode ser feito com batom vermelho ou produto próprio para sangue falso. Barbie: Escolha uma roupa dentro do universo do filme da Barbie, de preferência invista na cor rosa. Acessórios com cores adocicadas reforçam a ideia da personagem. Você pode finalizar com uma peruca loira ou manter seu cabelo natural, afinal Barbies existem em várias versões.

Escolha uma roupa dentro do universo do filme da Barbie, de preferência invista na cor rosa. Acessórios com cores adocicadas reforçam a ideia da personagem. Você pode finalizar com uma peruca loira ou manter seu cabelo natural, afinal Barbies existem em várias versões. Luffy do One Piece: Para trazer o personagem Monckey D. Luffy, escolha uma camiseta ou regata vermelha, um short jeans, chinelos de dedo e um chapéu de palha. Mais cearense impossível!

Legenda: Fantasias de Vampiro, Barbie e Luffy Foto: Shutterstock.

3. Crie e customize

Uma dica para quem quer elaborar a própria fantasia sem ter que comprar ou alugar é customizar ou até mesmo criar peças. O stylist Lucas Kovski indica técnicas fáceis para transformar roupas: pintura, bordado, colagem ou costuras simples.

"Muitas pessoas utilizam camisas ou camisetas brancas e pintam manchas de sangue, ou costuram ou colam com cola quente elementos da fantasia e algumas até mesmo bordam esses elementos", indica.

Outra opção é customizar acessórios. "A parte de acessórios permite uma grande utilização de materiais que podem ser facilmente achados em lojas de variedades e até mesmo de materiais que você possui em casa, como papelão, plásticos e afins", sugere Lucas.

"Muitas pessoas criam acessórios de cabeça utilizando estruturas feitas de papelão, plástico ou até papel machê. Uma boa dica é olhar alguns tutoriais no YouTube, TikTok ou Instagram, que ensinam essas soluções e customizações fáceis e utilizando materiais que são baratos e facilmente encontrados", pontua.