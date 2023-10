Veja as cinco fantasias de Halloween mais procuradas e vendidas no Ceará

Se engana quem acha que não se comemora o Halloween no Brasil. Ainda que seja uma data “importada”, o Dia das Bruxas se tornou um período aquecido para a realização de eventos com decoração sombria, música de diversos gêneros e, claro, fantasias divertidas e assustadoras. Em Fortaleza, além das festas mais tradicionais em bares e clubes, o grande destaque do Halloween deste ano é o Aviões Fantasy, que realiza uma edição especial em alusão à data no próximo dia 28 de outubro. E os cearenses já estão procurando suas novas “identidades” para o momento.

Só no último mês de setembro, segundo um levantamento feito pela Shopee, as vendas de fantasias de Halloween aumentaram 17% no Ceará em relação ao mesmo período do ano passado, e as pesquisas por acessórios e itens de decoração cresceram mais de 35%. A plataforma de compras listou as cinco fantasias mais procuradas no Estado.

Em primeiro lugar está a de Ghostface, icônico protagonista da franquia Pânico. Em seguida, estão as fantasias de Wandinha, vampira, Chucky e Freddy Krueger.

Apesar do sucesso da nova franquia de Pânico, que impulsionou a procura pelo look do vilão mascarado em mais de 500% em relação ao ano passado, a fantasia mais comprada no Estado, no entanto, ainda é da primogênita da Família Addams: vendas da fantasia de Wandinha cresceram mais de 150% em comparação com o mesmo período do ano passado, destaca a Shopee.

Personagens e acessórios dark são mais disputados

O interesse pelas fantasias de personagens de famosas franquias de filmes de terror também se reflete nas lojas físicas de fantasias na Capital. Na loja Via Radical Fantasias, na Paranbaga, por exemplo, os looks mais vendidos são todos cinematográficos: para as mulheres, Wandinha, Malévola, Arlequina e Rainha de Copas. Para os homens, Ghostface, Chucky, Drácula e Coringa. Quem continua a procura, pode encontrar opções a partir de R$ 90 (infantis) e R$ 100 (adultos).

Já na Aldeota, a loja Phantasias da Ópera já está quase sem estoque das fantasias mais procuradas. De acordo com a proprietária Adah Magalhães, apesar de Fortaleza fazer festas à fantasia "de segunda a segunda, durante o ano inteiro", o Aviões Fantasy e outras festas menores impulsionaram significativamente o movimento. Se no Carnaval as roupas coloridas e leves fazem mais sucesso, nessa época o destaque é das roupas e acessórios de cores "dark", como preto, roxo e vermelho.

No catálogo de fantasias mais alugadas e vendidas, os destaques também são de personagens icônicos: Wandinha e a mãe, Morticia Addams, Cruella, Arlequina, Coringa, Ghostface, Chucky, Freddy Krueger e Drácula são os mais procurados, consagrando o sucesso dos remakes e reboots de alguns dos filmes de terror, ação e animação mais queridos das últimas décadas. Quem for a festas de Halloween também deve encontrar um sem número de vampiros, bruxos e feiticeiros.

E Adah alerta: “quem deixar pra ultima hora vai ter dificuldade de encontrar”. Na Phantasias, ainda há opções de fantasias a partir de R$ 150, além da venda de acessórios - uma opção mais barata para quem deseja investir na maquiagem e nos detalhes. "Com menos de R$ 100 dá para fazer uma produção completa", destaca a empresária.