5 unhas fáceis de Halloween para entrar no clima de terror

O Halloween, ou comumente chamado de Dia das Bruxas no Brasil, é celebrado nesta terça-feira, dia 31 de outubro. Na tradicional festa norte-americana, que surgiu nas Ilhas Britânicas, pessoas se fantasiam de fantasmas, monstros, bruxas e outros personagens. Além da fantasia, um item que pode incrementar e dar um diferencial no visual de terror são as unhas personalizadas.

Seja para ir a festas à fantasia, bares e restaurantes com programação especial sobre o tema ou assistir a filmes de terror, as chamadas 'art nails' têm ganhado destaque e conquistado as produções de Halloween.

UNHAS DE HALLOWEEN FÁCEIS

Pensando nisso, o Diário do Nordeste preparou um guia com 3 unhas fáceis para você reproduzir neste Dia das Bruxas e entrar no clima de terror. De acordo com a manicure Brenda Delfino, especialista em nail arts com pincel, o Halloween sempre se resume a preto e vermelho. Então, se você tiver essas cores, consegue criar qualquer arte.

Com um palito, é possível fazer gotinhas de sangue. Já sujando o dedo no esmalte e pressionando a unha, imite digitais e manchas de sangue. Com um esmalte branco, use para fazer fantasmas. Agora, é só escolher a sua favorita neste dia de doçuras ou travessuras!

Unhas de fantasma

Legenda: Para unhas de fantasma práticas e rápidas, bastar ter esmaltes nas cores preta e branca Foto: Arquivo Pessoal/Brenda Delfino

Passo a passo

Com a base da unha da sua escolha, faça bolinhas grandes brancas;

Puxe um lado para fazer ondinhas;

Deixe secar um pouco e depois faça duas bolinhas pequenas pretas onde será os olhos do fantasma;

Depois, é só finalizar com extra brilho.

Unhas de sangue

Legenda: Para fazer as unhas de sangue, basta ter esmalte vermelho e um palitinho Foto: Arquivo Pessoal/Brenda Delfino

Passo a passo

Escolha a unha da cor que você quiser;

Para fazer o sangue, basta ter esmalte vermelho e um palitinho;

Faça bolinhas com o esmalte vermelho e, com o palito, puxe um lado da bolinha para formar uma gota caindo;

Finalize com extra brilho.

Unhas de digitais

Legenda: Para fazer a unha digital, tenha em mãos um esmalte vermelho Foto: Arquivo Pessoal/Brenda Delfino

Passo a passo

Com um fundo claro, passe o esmalte vermelho no dedo e vá pressionando a unha;

Faça quantas vezes achar necessário;

Depois, é só finalizar com extra brilho.

Unhas de esqueleto

Legenda: Os clássicos esqueletos são uma opção para as unhas de Halloween Foto: Reprodução/Instagram

Passo a passo

De preferência, cerre as unhas em formato mais pontiagudo;

Aposte em um esmalte preto;

Com um pincel fino, faça alguns traços, como se fossem ossos, com o esmalte branco.

Unhas de teia de aranha

Legenda: Com apenas dois esmaltes e um pincel fino, faça um visual de teia de aranha Foto: Reprodução/Instagram

Passo a passo