Conheça o brinquedo 'pop it', nova febre entre crianças e adultos

De diversos tamanhos, formatos e cores, um novo brinquedo se popularizou no último ano e vem chamando cada vez mais atenção de crianças e até de adultos: é o 'pop it'.

Já encontrado no comércio de rua e vendido pelos principais sites varejistas do País, o objeto passou a ser sucesso, principalmente, após viralizar em aplicativos como o Tik Tok.

Em lojas virtuais, o pop it custa a partir de R$ 20.

Como funciona

O 'pop it' faz parte de uma categoria chamada 'fidget toy', que significa brinquedo de inquietação, em tradução literal.

Isso porque o objeto, feito de silicone, reúne várias bolinhas que, ao serem apertadas, emitem um barulho similar ao que ouvimos quando estouramos um plástico bolha: "pop". Uma versão também já pode ser encontrada como capinhas para celular.

Segundo informações do portal Olhar Digital, o brinquedo funciona como uma distração que pode aliviar o estresse e promover benefícios cognitivos e motores.

Pop it gigante

Na internet, youtubers e influenciadores buscam espaço exibindo versões do que seria um 'pop it gigante', ou o "maior fidget toy do mundo", como eles falam, com versões do brinquedo que chegam a ocupar uma mesa grande.