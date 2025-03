Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (3)

A novela 'Tieta' desta segunda-feira (3) vai ao ar às 17:05, após 'Casamento Grego 2'. Nesse capítulo, Leonora tenta convencer Elisa a sair da casa de Perpétua, mas não consegue.

Resumo completo de 'Tieta' desta segunda-feira

Leonora tenta convencer Elisa a sair da casa de Perpétua, mas não consegue. Então, aconselha Timóteo a levá-la de volta para casa. Ele faz isto, mas se muda para a pensão. A mulher de branco ataca Modesto. Tieta e Leonora vão a Esplanada. Ascânio vai almoçar com Mirko, mas só encontra Rosalvo e Bebê. Helena chega e se junta a eles. Ascânio vai embora, prometendo contar a todos no Agreste sobre a fábrica.

Helena se oferece para ajudar Rosalvo e Bebê. O coronel diz a Filó que vai trazer Imaculada de volta. Em troca de sua ajuda, Helena exige negociar com Mirko pessoalmente algo que deseja. Silvana pede desculpas a Laura. Amintas comenta com Dário que Rosalvo mandou reformar a praça e a igreja. O coronel e seus capangas levam Imaculada de volta para a fazenda à força. Helena tenta impedir Ascânio de ir embora, mas não consegue.

O coronel manda prender Imaculada no quarto do castigo até a sua aula. Bentinho conta sobre Imaculada aos amigos e Ricardo sai a cavalo para salvar a moça. Amorzinho vai à loja de Timóteo, com o objetivo de vê-lo. Filó e as rolinhas procuram um jeito de ajudar Imaculada. Carmosina conta a Elisa que Leonora tentou promover sua reconciliação com Timóteo. Peto, Sabino, Bentinho e Edmundo amarram Cosme.

Ricardo enfrenta o coronel com uma espada e foge com Imaculada a cavalo. O coronel sai atrás de Imaculada. Ricardo leva Imaculada para a casa de Tieta. Ascânio liga para Leonora e avisa que está voltando. Tieta chega em casa e encontra Ricardo e Imaculada em seu quarto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.