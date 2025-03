Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (3)

A novela 'Garota do Momento' desta segunda-feira (3) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Tieta'. Nesse capítulo, Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta segunda-feira

Beto sugere dar uma pausa no namoro com Beatriz. Beatriz afirma a Sérgio que aceita fingir um relacionamento com Cássio até o fim da novela. Ronaldo se sente diminuído pelo talento de Beto. Clarice confidencia a Teresa que teve boas lembranças de sua gravidez. Jacira se encanta com Cássio.

Anita convida Alfredo para morar em sua casa. Érico se muda para a casa de Marlene. Zélia descobre a relação de Basílio com Maristela. Beto se irrita ao ver Cássio beijando Beatriz na novela. Beatriz ouve quando Bia e Cássio confessam suas falcatruas contra ela

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.