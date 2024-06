Cearense Romagaga realizou tratamento de peeling de fenol na mesma clínica em que homem morreu

A influenciadora cearense Romagaga revelou o resultado da aplicação de peeling de fenol no rosto, realizada na clínica de Natália Becker, em São Paulo. O estabelecimento ficou conhecido após um empresário morrer no local enquanto era submetido ao mesmo procedimento estético, na última segunda-feira (3).

Na postagem, compartilhada nas redes sociais no dia 28 de maio, Romagaga aparece em um vídeo, exibindo o “antes” e o “depois” de seu rosto após ser submetida ao tratamento. Nas imagens, a pele da influenciadora parece irritada sob as camadas de um produto estético.

Em outra filmagem, publicada quatro dias antes, a influenciadora mostrou detalhes da aplicação. No registro, é possível observar como o rosto de Romagaga fica avermelhado após receber a aplicação do fenol.

MORTE DE EMPRESÁRIO DURANTE APLICAÇÃO DE FENOL

De acordo com informações do O Globo, o procedimento de Romagaga foi realizado na clínica da também influenciadora Natália Becker. O estabelecimento foi fechado nessa terça-feira (4), após o empresário Henrique Chagas sofrer uma parada cardiorrespiratória durante aplicação de peeling de fenol no local. Ele pagou R$ 4.500 pelo tratamento.

A Polícia Militar de São Paulo (PMESP) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ser acionados para atender a ocorrência. A equipe médica ainda prestou socorro e tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita, e a investigação corre como homicídio culposo pelo 27º DP.

A vítima investiu no procedimento porque desejava amenizar marcas de acne no rosto há anos, segundo a CNN.