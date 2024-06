Influenciadora Natalia Becker presta depoimento em caso de jovem morto em clínica de SP

A influenciadora e esteticista Natalia Fabiana de Freitas, mais conhecida como Natalia Becker, prestou depoimento à polícia na tarde desta quarta-feira (5) em uma delegacia em São Paulo. A polícia apura as circunstâncias da morte do jovem Henrique Chagas após ele passar por um procedimento estético de peeling de fenol, realizado por ela em uma clínica na zona sul da capital paulista. As informações são do portal Uol.

Natalia Becker estava foragida desde o ocorrido, na segunda-feira (3). A polícia foi ao endereço indicado como sendo da residência dela e do marido, mas não havia encontrado a esteticista.

Segundo o delegado Eduardo Luis Ferreira, responsável pelo caso, a defesa de Natalia havia procurado a polícia na noite de terça-feira (4) alegando que ela iria se apresentar à delegacia.

A clínica onde o procedimento foi realizado, da qual Natalia Becker é proprietária, foi fechada e autuada pela Vigilância Sanitária municipal após a morte do jovem. Na decisão, foi informado que o estabelecimento "exercia procedimentos em desacordo com a legislação vigente", segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

MORTE EM CLÍNICA

O empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu na tarde de segunda-feira (3) após realizar o procedimento em uma clínica de estética na zona sul de São Paulo. Ele pagou R$ 4.500 pelo protocolo estético.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender uma ocorrência no Studio Natalia Becker. Ao chegar ao estabelecimento, a equipe médica prestou socorro e tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita, e a investigação corre como homicídio culposo pelo 27º DP.

De acordo com informações da CNN, a vítima investiu no procedimento porque desejava há anos amenizar as marcas de acne no rosto. Para isso, ele procurou o estabelecimento da influenciadora Natalia Becker, de 29 anos, há cerca de um mês.

PEELING DE FENOL

Natalia Becker divulga constantemente o procedimento do peeling de fenol. Ela tem mais de 230 mil seguidores no Instagram e se diz "criadora" de um protocolo estético premiado, e ainda se apresenta como especialista em melasma.

O perfil dela na rede social foi desativado e não pode mais ser encontrado. Ela possui duas unidades da clínica, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

O ácido de fenol tem a função de fazer a renovação na pele, trazendo um aspecto mais jovem. Por conta do efeito agressivo do produto, a pele passa pelo processo de descamação.